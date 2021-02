Ahora, amenazas: otro escándalo sacude al mundo de la salsa en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El mundo de la Salsa en Cali sigue bajo escándalo. A la intempestiva salida del director de Corfecali, Alexánder Zuluaga, quien tuvo que renunciar a su cargo luego de la lluvia de críticas que recibió por asistir a una enorme fiesta en la que se violaron los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19, se suman ahora las amenazas que se profirieron dos reconocidos artistas populares de la ciudad.



En efecto, en las redes sociales fueron difundidos este lunes audios que revelan un violento altercado entre el famoso director de la escuela de baile Swing Latino, Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato', y el bailarín Ricardo Cabezas, directivo del gremio Asonalsalsa, en el que ambos se profieren serias amenazas.



"Con vos le voy a dar una lección a esta ciudad como nunca se le va a olvidar", sostiene Hernández en uno de los audios conocidos.



Mientras que, en otro diálogo, Cabezas responde: "vos me podés mandar a matar a mí, pero a los dos días vos también te morís".

Aunque se trata de conversaciones personales realizadas a través de WhatsApp, apartes de las mismas fueron filtradas en varios chats relacionados con el mundo de la Salsa en Cali, y posteriormente difundidas abiertamente en redes sociales como Twitter y Facebook.



Los audios generaron revuelo no sólo por tratarse de dos personas que han estado vinculadas a diferentes procesos y eventos de gran importancia para la comunidad salsera de Cali —entre ellos el Festival Mundial de Salsa y los eventos de la Feria de Cali —, sino también porque el altercado estaría relacionado con la forma como la Alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura, ha gestionado procesos de contratación con los artistas del mundo de la Salsa.



Una fuente que pidió no ser identificada dijo a El País al respecto que "esos son problemas personales de ellos, pero lo que sí es muy cierto es que en el medio hay mucho inconformismo porque se sabe que en la Alcaldía han privilegiado con grandes contratos y ayudas a una persona como El Mulato, que hizo campaña para que Ospina ganara la Alcaldía, pero a muchos artistas, que tambien hemos sufrido por falta de trabajo en la pandemia, sólo nos han llegado migajas".



Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato', cabe recordar, es el artista que en febrero del 2020 hizo brillar a nivel mundial a la salsa caleña, al ser parte con su compañía de bailarines del show central del SúperBowl que protagonizaron las divas del pop JLo y Shakira.



Ganador de los más altos reconocimientos en el mundo del baile de la Salsa y varias veces galardonado por entidades públicas y académicas, fue elegido como imagen oficial de la pasada Feria de Cali.



También es el propietario del reconocido 'Mulato Cabaret', un establecimiento de diversión nocturna que el pasado sábado generó una fuerte polémica en la ciudad, al realizar un evento festivo al que asistieron alrededor de 300 personas que se aglomeraron y no guardaron las medidas de bioseguridad.



Videos y fotografías tomadas en el evento y posteadas en redes sociales evidenciaron la participación de artistas y funcionarios públicos, entre ellos el gerente de Corfecali y organizador de la pasada Feria, Alexánder Zuluaga.

Las imágenes generaron gran indignación y una fuerte ola de críticas a la Administración Municipal, que durante la pandemia ha restringido la operación de los establecimientos nocturnos y ha cerrado muchos de ellos, pero en este caso no actuó.



La ola de críticas llevó este lunes al alcalde Jorge Iván Ospina a pedirle la renuncia al gerente de Corfecali y a ordenar el cierre por diez días del mencionado negocio, al que también se le impuso una multa por una suma cercana al millón de pesos.



El saliente gerente de Corfecali ya había estado en el 'ojo del huracán', por cuenta de la realización de la Feria de Cali 2020, que pese a ser virtual, demandó inversiones por casi $11.000 millones, lo que generó rechazo de gran parte de la ciudadanía caleña.



Aunque la Administración justificó su realización con el argumento de que era necesario respaldar a los artistas locales, en el evento se invirtieron alrededor de US$150.000 para pagar presentaciones en videos pregrabados de varios artistas internacionales.

Hoy, como lo evidencian los comentarios de muchos en medio de los escándalos que han surgido, la inconformidad es un secreto a voces dentro de un gremio para el que la Feria no fue la panacea que se anunció.