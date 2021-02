Andrés Camilo Osorio

"En las imágenes en las que se me ve sin tapabocas, debo aclarar que en ese sitio había venta de comida, entonces yo y las personas que me acompañaban nos lo retiramos para comer una picada", así respondió Alex Zuluaga, gerente de Corfecali, sobre la controvertida fiesta de este fin de semana que ha sido duramente cuestionada en redes sociales, por los numerosos asistentes y la aparente falta de medidas de bioseguridad.

La fiesta fue realizada en la terraza de El Mulato Cabaret y era un evento organizado por Luis Eduardo Hernández, conocido como El Mulato, en el marco de la reactivación de su negocio.

Sin embargo, el fin de semana se conocieron videos y fotos de la notable asistencia de personas al evento, entre ellos funcionarios públicos como Zuluaga, sin tapabocas, pese a las medidas de distanciamiento social y control de aforo por la pandemia del covid-19.

Uno de los asistentes más visibles es el Gerente de Corfecali, quien además salió en fotografías sin portar tapabocas. Consultado por El País, el funcionario, que además dirigió la cuestionada Feria de Cali virtual, respondió:



“El miércoles 17 de febrero estuvimos en un desayuno en el que Swing Latino, liderado por El Mulato, nos presentó el plan de reactivación del turismo cultural a diferentes representantes del escenario político, académico, institucional y periodistas, quienes a su vez fuimos invitados a participar de una de las iniciativas del plan mencionado, el cual el Mulato denomina como ‘El Pedazo’. Mi presencia corresponde al apoyo a estas propuestas que buscan reactivar la economía. Respecto a las imágenes en las que se me ve sin tapabocas, debo aclarar que en ese sitio había venta de comida, entonces yo y las personas que me acompañaban nos lo retiramos para comer una picada; paralelo a ello, algunos amigos del mundo de la música nos piden tomarnos fotos, a lo cual accedo, para lo cual también me retiro el tapabocas pero luego me vuelvo a poner”.

“Si en algún momento se cometió una falta, es mi compromiso tomar medidas correctivas al respecto, evitar que esto vuelva a suceder, pues el compromiso con la vida es impostergable. Pero es importante aclarar que a la entrada del sitio hubo desinfección de manos, toma de temperatura y registro de datos personales”, aclaró el gerente de Corfecali, destacando que en la aglomeración todos tenían las manos limpias.



La fiesta no fue cuestionada solo en redes sociales. El alcalde Jorge Iván Ospina dijo este domingo que “están completamente por fuera de la legalidad, de la responsabilidad. La indisciplina social y empresarial solo lleva a la muerte”.



Otra de las voces críticas fue la del concejal Juan Martín Bravo, quien manifestó: “Si hay un funcionario público como el gerente de Corfecali en un sitio en donde hay aglomeraciones debería dar ejemplo. No se puede aplicar la lógica de ‘la justicia para unos, pero no para otros’, y con esto me refiero al Mulato, que por ser amigo del Alcalde no debería estar exento. Ahora bien, el sector nocturno está agonizando, pero si seguimos con medidas irresponsables, eso va a llevar al cierre de más establecimientos”.



La ‘Compañía Artística El Mulato y su Swing Latino’, a su turno, publicó un comunicado que al principio anuncia correctivos: “Lo sucedido en la inauguración del espacio denominado ‘El Pedazo’ nos convoca, como la empresa responsable que nos caracteriza, a generar correctivos en la delimitación del aforo y en reforzar las medidas, las cuales estaremos validando con las autoridades competentes”.

Sin embargo el comunicado también es una defensa abierta ante los señalamientos, sustentando la apertura del lugar como un escenario pensado:“(…) un espacio aireado, donde el público puede compartir de la buena música, platos y bebidas a la carta”. De esa manera, entonces, explican lo ocurrido como parte de su ‘normalidad’: “(…) las actividades del fin de semana en el Cabaret corresponden a su dinámica comercial”.