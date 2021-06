Vacunación contra covid-19 se acelera en Cali, ¿cuándo habría inmunidad de rebaño en el Valle?

Álvaro José Carvajal Vidarte

En Cali, la cantidad de dosis de vacunas anticovid aplicadas diarias ha registrado récord en los últimos días. Así también lo han hecho varias de las capitales del país, incluso a nivel nacional la meta de suministro de antídotos por día se ha superado -200.000 dosis diarias- desde la última semana de mayo. Incluso, este miércoles se vencieron los récords registrados hasta la fecha: se aplicaron 314.716 dosis en Colombia.



Más de 23.000 dosis de vacunas se han logrado suministrar en un solo día en la capital del Valle. Esta cifra es un avance importante que ha tenido la ciudad, en especial en el tercer pico sostenido de pandemia por el que se atraviesa, y por la necesidad de reactivar la economía.



De acuerdo con la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, estos resultados de las jornadas de inmunización se deben a las estrategias de vacunación que se han implementado. “Hemos tenido varias estrategias y las estamos fortaleciendo. La primera, el agendamiento y la llamada desde las EPS que seguimos solicitando fortalecer desde los call center y desde los puestos de vacunación que tienen las EPS con sus instituciones prestadoras. La segunda son los megacentros que ya están no solo en puntos cardinales sino al interior de los barrios”, indicó.

Asimismo, se tienen las estrategias de salud al barrio, agregó Torres, con las cuales se busca acercar la vacuna a los territorios para mitigar las barreras de acceso, por lo que en parques o coliseos de varios sectores se está vacunando contra el covid y también se hacen jornadas de salud. “Además, la complementamos con las visitas y jornadas de vacunación que estamos haciendo a unidades residenciales. Lo hemos hecho en la Comuna 16 y lo iniciaremos en la Comuna 17”, comentó Torres.



También “nos estamos acercando a los entornos empresariales donde las Empresas Sociales del Estado están llevando la vacunación a algunos grupos empresariales que lo han solicitado”.



De esta forma, se ha logrado acelerar el ritmo de vacunación en la ciudad y para los expertos las mencionadas estrategias han sido pertinentes y oportunas.



Así también la titular de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que el departamento está cumpliendo con las metas de aplicación y “estamos solicitando al Ministerio de Salud la entrega rápida de las vacunas que lleguen”.



En este sentido, precisó: “En la medida de lo posible se está cumpliendo con el plan de vacunación y con todas las dificultades hemos logrado hacer una buena vacunación en el departamento. Esperamos que con esto haya un poco de tranquilidad”, señaló Lesmes, al tiempo que anotó que el departamento ha tratado de cooperar con todos los municipios: “Hacemos un trabajo público-privado para sumar posibilidades de vacunación”.



Cabe precisar que en el Valle, según Lesmes, el 80 % de los mayores de 80 años ya se ha vacunado; los mayores de 70 años, el 70 % ya recibió la vacuna; y en el resto de edades las cifras no superan el 50 %.

La vacunación por sí sola, para los especialistas, no es suficiente, se deben seguir manteniendo el uso del tapabocas, el lavado de manos y distanciamiento físico.

“Incrementando el ritmo se logrará cumplir la meta”



De acuerdo con el epidemiólogo estadístico, Rodolfo Herrera, el ritmo de vacunación se ha ido incrementando poco a poco. “Con respecto a la metas propuestas por el Ministerio de Salud, diría que en términos generales estamos bien, incluso creería que se van a lograr la metas. Y eso se debe a que hay una serie de estrategias como implementar otros megacentros, las alianzas público-privadas que han ayudado a que el ritmo de vacunación mejore”, manifestó.



Con esta velocidad, el especialista afirmó que la meta de vacunar el 70 % de la población se logrará: “Haciendo una regla lineal, podría decir que Colombia alcanzaría su meta en cuatro meses, y Cali, entre agosto y septiembre lograría el 70 % de vacunados, que es lo deseado para tener una cobertura de rebaño, pero eso depende de otros factores”.



Por ejemplo, “estamos hablando de velocidad de primeras vacunas y para las segundas dosis hay que mirar que se logre el equilibrio, es decir, para ambas ahí los centros de vacunación deberían analizar la estrategia, y más cuando se viene la etapa 4 y 5 donde la pirámide de población es más alta, entonces vamos a tener más volumen de personas pidiendo la primera dosis. Todas estas variables hay que revisarlas, pero diría que vamos bien”, recalcó.

Entretanto, la epidemióloga Lyda Osorio indicó que hay que tener en cuenta que el ritmo de vacunación varía mucho de acuerdo con las capacidades que tiene en cada municipio. “Hay una capacidad grande en municipios grandes, pero también hay una gran cantidad de municipios que no tiene los recursos: el personal capacitado, sitios, los apoyos y las alianzas para poder tener ritmos de vacunación más rápido y eso es desafortunado”.



Osorio añadió que “todo lo que han hecho en Cali ha sido excelente, los megacentros, los equipos de salud al barrio, integrando las vacunas de covid con otras vacunas, equipos móviles, hay que combinar las estrategias, y también por la participación que han tenido entidades académicas, pero necesitamos mantener todo esto para continuar y mejorar el ritmo de vacunación”.



Y es que para los especialistas, el éxito de la vacunación está en la velocidad en la cual se realice, es decir, “hay que tener una gran capacidad para aplicar muchas vacunas, porque lo ideal es vacuna que llegue, vacuna que se aplique”.



De hecho, Pedro Villamizar, médico cirujano pediatra de la Clínica Imbanaco y decano de la facultad de ciencia de la salud de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, aseveró que “desde que inició la vacunación hasta hoy, Colombia ha tenido un comportamiento que diría es adecuado, es óptimo; no es la misma velocidad que han tenido los países desarrollados como son Estados Unidos e Inglaterra”.



Y señaló que “la mayor dificultad que hemos tenido es en la llegada de las vacunas. No ha llegado con la mayor celeridad que queríamos; si tuviéramos disponibles seguramente la velocidad de vacunación hubiera sido mayor”.



Es por esto que Villamizar y los especialistas consultados consideraron que el gran reto de mantener el ritmo de vacunación actual e incluso mejorarlo está en poder contar con los biológicos y fortalecer los equipos de vacunación.



Ante ello, Víctor Muñoz, director del Dapre, aseguró: “De cara al mes de junio y julio, que vamos a mantener el ritmo de 200.000 dosis día, tenemos los biológicos garantizados, la llegada semanal de cerca de 1 millón de dosis de pfizer; llegará un millón de Sinovac adicional y las primeras 100.000 de Moderna, esto garantiza que se tiene disponibilidad de vacunas”.



Impactos

En este tercer pico de pandemia en las cifras ya se ve reflejado el impacto que ha tenido la vacunación, especialmente en mayores de 80 años y personal de salud, por la reducción en la mortalidad de esta población.



De hecho, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, asegura: “Tenemos evidencia de que en algunas ciudades de Colombia un alto porcentaje de la población ya tiene inmunidad natural o por vacunación, así que los efectos en mortalidad tienden a reducirse”.



El primer impacto de vacunación, dice la epidemióloga Lyda Osorio, antes de los mayores de 80 años se ha visto es en el personal de salud, y “a medida que se van aumentando las vacunas en ciertos grupos de edad y se van a ir viendo los impactos sobre todo en hospitalizaciones y mortalidad. Eso lo es lo que esperamos y no decimos que se vayan acabar los positivos”.