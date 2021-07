Cali acelera vacunación para alcanzar más rápido la inmunidad de rebaño

"Si seguimos con el mismo ritmo de esta semana, es posible que alcancemos la inmunidad de rebaño para los meses de octubre o noviembre. Todo depende de cuántas vacunas tengamos disponibles en Cali, las capacidades del recurso humano y la adherencia de la ciudad a la vacunación”.



Así lo aseguró la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, luego de que el Ministerio de Salud diera el visto bueno para la inmunización de mayores de 25 a 30 años este viernes, así como con la llegada de 145.000 nuevas dosis de Moderna esta semana.



“Este jueves tuvimos un reporte de más de 19.700 personas vacunas, 13.000 de las cuales fueron por primeras dosis. Es decir, hay una respuesta positiva, por lo que la falta de asistencia hace pocos días no obedecía tanto a la falta de credibilidad con el biológico, sino por la escasez de vacunas que tuvimos al inicio de esta semana y la anterior”, destacó la funcionaria, quien agregó que esperan que para este fin de semana logren un ritmo de 30.000 vacunados por día.



De acuerdo con Torres, “esta buena noticia se suma a la llegada de 21.000 segundas dosis de Pfizer a las 11:00 de la mañana de este viernes para aplicarlas este sábado. Además, contamos con vacunas de Sinovac y AstraZeneca solo para segundas dosis. Teníamos temor de esperar hasta diciembre para la inmunidad de rebaño por el bajo rendimiento que teníamos la semana pasada, pero ahora hemos mejorado el ritmo”.



Es por eso que a las 8:00 a.m. de la mañana de este viernes la Secretaria de Salud se reunió con las IPS vacunadoras en una mesa de crisis para que los puntos en donde suministran los biológicos estuviesen informados de la apertura de la nueva etapa y no hubiese casos de personas de 25 a 35 años que se les negara la atención.



“Esta población podrá agendarse de manera presencial, lo que quiere decir que la persona se acerca a cualquier megacentro, espera que lo atiendan y recibe la vacuna de manera inmediata”, explicó Torres.

La Secretaría de Salud aún no ha recibido el reporte de embarazadas que hayan tenido efectos adversos por la vacuna.

Cabe recordar que en Cali ya hay 1.423.821 personas vacunadas, de las cuales 885.532 apenas llevan la primera dosis y 612.349 cuentan con la segunda (es decir, el 70 % tiene una adherencia al esquema completo, que también incluye las dosis únicas de Janssen).



Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que el mismo proceso se aplicará para el resto de municipios del Valle, además de afirmar que tienen suficientes vacunas por lo menos para cinco días más (hasta el miércoles).



“Nosotros hemos demostrado mucha capacidad, pues ya tenemos municipios con una cobertura de vacunación entre el 70 % y 100 %. La capacidad de la región se permitirá en la medida en que nos siga llegando más biológico por parte del Ministerio de Salud”, indicó Lesmes.



Por otro lado, recordó que 35 municipios del Valle con menos de 100.000 habitantes ya habilitaron la vacunación sin barreras a partir de mayores de 18 años.



“Los municipios pequeños tienen unificación de etapas. Estamos trabajando con la vacuna que hay para los mayores de 16 años y solo con Pfizer para gestantes y población entre 12 y 17 años, que es lo que está aprobado. La vacuna corresponde al municipio donde se le entregan, no es que todo el mundo se vaya a vacunar a ese municipio”, informó la Secretaria.



Algunos de estos municipios son Dagua, Yumbo, El Cerrito, Candelaria, Florida, Calima, Bugalagrande, Yotoco, Obando, El Cairo, Toro, La Unión, entre otros.

Vacunatón

Hasta hoy se realizará la segunda jornada de ‘Vacunatón’ para mujeres embarazadas y postparto en Cali, para quienes tienen dispuestas alrededor de 8000 vacunas disponibles.



”Lo estamos haciendo en los puntos en donde las madres tienen sus controles prenatales para que así se sientan acompañadas por su enfermera o médico tratante. A esta población le estamos aplicando la vacuna de Pfizer”, contó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.

Para consultar horarios y lugares puede visitar las redes sociales de la Secretaría de Salud.