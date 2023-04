A través de una firmatón, líderes provida buscan frenar la sentencia que avala el aborto en Colombia

Hasta el próximo viernes 15 de abril, se llevará a cabo la en Cali, en varias ciudades de Colombia y en el extranjero, la “Gran Firmatón” a favor del Referendo Provida, cuyo objetivo según los colectivos, es establecer en la Constitución que “no existe el derecho al aborto”, sino que prevalezca la vida.



La convocatoria es liderada el Referendo Provida y algunas plataformas digitales Provida.



“Decimos no al aborto, sí a la vida y levantaremos la voz por los que no tienen voz, la vida se respeta desde el inicio de la fecundación, hasta la muerte natural de la misma”, indicó Diana Aristizábal, Líder Provida.



El colectivo explicó que la meta es lograr 2 millones de firmas para el ‘Referendo Provida’, a través del cual, se procura frenar la sentencia de la Corte Constitucional que avala el aborto hasta los 6 meses de gestación, el plazo máximo para recolectar las firmas y enviarlas a la Registraduría es hasta el 15 de abril.



Quienes deseen hacer parte de la firmatón pueden estar pendientes de los representantes que estarán durante toda la semana haciendo la recolecta en los parques, centros comerciales, iglesias, y afuera de los centros educativos de las 21 comunas de la ciudad.



Asimismo, todo colombiano puede participar del referendo Provida descargando el formulario en www.referendoprovida.com y una vez diligenciado puede llevarlo a los centros de acopio de cada ciudad, como la página web lo indica.



“Como mujer caleña me identifico con el propósito de salvar vidas, por eso recolectaremos las 500 mil firmas en nuestra ciudad. Estamos convencidos que la salida no es matar al bebé en el vientre de la madre, sino salvar las dos vidas, la de la madre y la del bebé”, agregó Diana Aristizábal.



La líder provida explicó que las cifras de abortos en el ultimo año son alarmantes, pues según Profamilia, en Colombia los abortos aumentaron un 65.9%; 97.2% de ellos se han llevado a cabo antes de la semana 16 y el 86% antes de la semana 12.