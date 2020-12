Álvaro José Carvajal Vidarte

Un mayor de edad se convirtió en el undécimo quemado por pólvora en Cali en lo que va de la temporada decembrina.



Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Cali en su boletín de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora de este jueves.



El caso se registró el pasado martes 15 de diciembre, en el barrio La Floresta de la comuna 8, nororiente de la ciudad.



El afectado fue un adulto que resultó lesionado por un tote. El hombre no manipuló el elemento, sino que era un observador.



En total, 11 personas se han quemado con pólvora en Cali entre el 1 y el 16 de diciembre. El 73 % de ellos sufrieron afectaciones en manos o dedos, el 9 % en miembros inferiores, el 9 % en cara y el 9 % en ojos.

La cifra presenta una leve disminución con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se presentaban, a esta misma fecha, 17 casos.



La mayoría de las lesiones (28 %) han sido causadas por totes, en segundo y tercer lugar (ambos con 18 %) están los volcanes y las petacas y en tercer lugar (todos con 9 %), aparecen las papeletas, voladores, cohetes y artefactos desconocidos.



Ocho de los once lesionados resultados afectados mientras manipulaban el elemento, dos, peatones, y uno, observador.



Las autoridades han hecho continuos llamados a evitar el uso de pólvora durante la temporada de fin de año.



"No estamos siendo cuidadosos, no estamos acatando las recomendaciones. Las personas están manipulando (la pólvora) como si tuvieran experiencia, con resultados que generan discapacidades para toda la vida", dijo, en días pasados, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.

Actualmente, existen prohibiciones en la capital del Valle para la venta, el uso, la comercialización y transporte de este tipo de elementos. Sin embargo, congresistas han denunciado que se está vendiendo pólvora a través de redes sociales, lo que ha dificultado su control