Cierran cuatro establecimientos en primera noche de toque de queda y ley seca extendidos

Álvaro José Carvajal Vidarte

Aunque en términos generales hubo buen comportamiento de la ciudadanía este miércoles, primer día de la ampliación del toque de queda y la ley seca nocturnos en Cali, cuatro establecimientos fueron cerrados por incumplir protocolos de bioseguridad y trabajar en horario no permitido.



Los locales afectados fueron dos bares, una panadería y un sitio de venta de comidas rápidas, los cuales estarán cerrados por diez días.



Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad, en el balance de la primera noche de operativos en el marco de las nuevas medidas tomadas por la alerta roja hospitalaria en la ciudad.



"En términos generales la ciudadanía se comportó bien. Suspendieron la venta de licor a las 10:00 p.m., muchos negocios cerraron a las 11:00 p.m., pero hubo algunos lunares", informó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



El funcionario añadió que los operativos continuarán durante los días que faltan para terminar el año.



"Nuestros equipos estarán vigilantes de esta medida, verificarán en territorio el cumplimiento de la ley seca, el toque de queda y el pico y cédula. Invitamos a la ciudadanía a acatar la norma, que es para proteger sus vidas", puntualizó Dranguet.

Por su parte, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, destacó que los ciudadanos empezaron a acogerse a las medidas desde tempranas horas de la mañana, teniendo en cuenta que los anuncios se oficializaron poco después de las 7:00 a.m.



"Desde la misma mañana en la cual se anuncia la alerta roja, ya se comenzaron a aplicar las medidas. Algunos establecimientos comenzaron a regular sus ingresos, lo cual quiere decir que casi que la medida se dio de una manera inmediata", aseguró.



Destacó que la dependencia realizó diversos operativos en varios puntos de Cali, en especial del norte, sur y occidente, y que a las 12:30 a.m., la hora límite para que las personas que estuvieran en establecimientos como bares y restaurantes llegaran a sus casas, se encontraron "una ciudad prácticamente sola".



"Había muy poquitos taxistas circulando en la ciudad después de las 12:30 a.m. Vimos en algunos puntos presencia de la fuerza pública y del grupo de personas que estaba en la producción del Salsódromo, quienes tienen una autorización para circular y llegar a sus viviendas", apuntó Rojas.



Las medidas de toque de queda y ley seca tendrán vigencia, inicialmente, hasta el próximo 23 de diciembre. Mientras la restricción de movilidad abarca entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas inicia una hora antes (10:00 p.m.) y finaliza a la misma.

Dentro de las excepciones al toque de queda en Cali están los clientes de restaurantes y bares que salgan de estos lugares después de las 11:00 p.m. podrán desplazarse si presentan factura que acredite el consumo, aunque solo se podrán movilizar hasta las 12:30 a.m.