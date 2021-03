63 multas por conducir en embriaguez en tres meses del año en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El consumo de licor no deja de ser mortal en las vías del Valle. En la noche del lunes un conductor en presunto estado de embriaguez dejó cinco personas heridas (una de ellas perdió una pierna) en medio de un siniestro vial ocurrido en la carretera que comunica Jamundí con Santander de Quilichao, a la altura de Postobón.



Luego de que el presunto responsable invadiera el carril contrario y atropellara a varios motociclistas, la Policía del cuadrante logró capturarlo antes que lograra huir. El hombre será judicializado por el delito de lesiones culposas agravadas, que en las condiciones del hecho puede ameritar entre dos y siete años de cárcel.



En lo corrido del año, 36 personas han sido sancionadas en las vías del Valle por alcoholemia, sin contar los 63 casos registrados en la ciudad de Cali.

“Hay que aplicar la mano dura a los conductores que no solo manejen sus vehículos en estado de embriaguez, sino que también excedan los límites de velocidad y no respeten las señales de Tránsito, que son las tres principales causas de siniestros viales no solo en el Valle sino también en el departamento”, aseguró Diego Alonso Méndez, secretario de Movilidad del Valle.



Sin embargo, los agentes de Tránsito adscritos al despacho a nivel regional no cuentan con sensores de alcoholemia, por lo que no pueden sancionar a los conductores que incurran en esa falta, facultad que sí tiene la Policía de Carreteras en las vías nacionales. Según Méndez, se espera que en dos meses lleguen estos equipos.

Agregó que para Semana Santa se instalarán cuatro puntos de control en los accesos a Calima-El Darién, Dagua, La Cumbre y Obando, al tratarse de los municipios con más alta afluencia de turistas durante la temporada.



Entretanto, en la capital vallecaucana las acciones se están concentrando en sectores en donde hay consumo de licor, así no sea en ‘plan rumba’, como la vía a Pance, Cristo Rey o la Vía al Mar, informó Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali.



“Durante el procedimiento con los conductores en presunto estado de embriaguez, primero que nada se revisa el estado de alicoramiento y segundo, si es reincidente, con el fin de saber qué medida aplicar, porque no solo hay una sanción económica, sino también la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia (ver gráfico)”, explicó Candelo.



El funcionario recordó que hasta la fecha 47 personas han muerto en las vías de Cali, por el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez como principales causas. La cifra implica una reducción de 28 casos respecto al mismo periodo del 2020.

En 2020 se registraron 288 muertes por siniestros viales en Cali, mientras que en 2019 la cifra fue de 307, lo que implica una reducción del 6 % en la mortalidad en las vías de la ciudad.

Para Silvio Rebolledo, psicólogo del tránsito de la Universidad del Valle, este tipo de comportamiento tipifican “una temeridad manifiesta, que no son causa del consumo de alcohol, sino cuestiones de la personalidad del conductor, que puede ser deficiente, mal entrenada o con pésima educación no solo vial sino también de crianza”.



Según el experto, las políticas del Estado deberían darle prioridad a una correcta evaluación del aspirante a conductor para descartar que se trate “de un sujeto peligroso para la sociedad desde lo físico, ético y moral” a la hora de sostener un volante.



Por su parte, Jamés Gómez, director de la firma UrbaVial, los organismos de control también deben contemplar la realización de operativos en horarios que no son de rumba.

“Una de las conclusiones de un estudio del Fondo de Prevención Vial reveló que algunos conductores consumen alcohol de manera habitual y conducen incluso en esas condiciones a plena luz del día, no necesariamente cuando han salido de una rumba, por lo que es ideal realizar operativos aleatorios en diferentes horarios, incluso de día”, agregó Gómez.

Hasta febrero de este año, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 117 personas fallecieron en las vías del Valle, de las cuales 73 fueron motociclistas.