Erika Mantilla

Aunque la ciudad destinó $10.334 millones para la realización del alumbrado navideño móvil, que recorrerá las vías y barrios de la ciudad hasta este jueves, 7 de enero, faltando dos jornadas para su finalización parece que esta actividad no cumpliría con las caravanas programadas.



Pese a que cuando se dio inicio al alumbrado navideño móvil, el pasado 7 de diciembre del 2020, se indicó que solo el 24 y 31 de diciembre no se realizarían rutas debido a las festividades, las jornadas en las que no se han visto las figuras luminosas, triciclos ni las tractomulas han sido varias más.



De hecho, hasta la fecha el alumbrado navideño no ha realizado recorridos durante, al menos, seis jornadas: el 20 y 27 de diciembre, debido a los partidos de la final del Fútbol Profesional Colombiano; y el 1, 2, 3 y 4 de enero del 2021, teniendo en cuenta que se impuso el toque de queda extendido.



Es decir, el 20 % de las jornadas proyectadas de recorridos del alumbrado navideño móvil no se han realizado, a falta de dos jornadas para concluir el contrato.



Ante esto, el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Marco Vera, señaló que las jornadas en las que no se realizaron las rutas obedecieron a “motivos de fuerza mayor”, por lo que indicó que entre hoy y mañana se evaluará si se hace una prórroga de las caravanas para reponer los recorridos pendientes.



“Sin embargo, es difícil realizar un otrosí a un contrato en tan poco tiempo; además, las instrucciones van enfocadas en guardar la vida y si este (el alumbrado) puede ser un factor que ocasione algún riesgo, nos toca suspenderlo porque nos toca ser consistentes; esta es una decisión tomada en bases científicas”, indicó Vera.



En ese sentido, una de las variables a considerar será si se concreta una disminución en el pago del contrato, dado que una quinta parte de las caravanas no circuló por los barrios.



“Esto vamos a evaluarlo porque hay unos costos fijos que, se haga o no se haga el recorrido, ya se incurre en ellos como el alquiler de vehículos y la disponibilidad de personal; pero hay un costo variable que sí se ahorra y podemos evaluar cómo manejarlo en el contrato, como el combustible, personal logístico que no salió, refrigerios”, dijo Vera.

Lea además: Cali tendrá toque de queda y ley seca extendido este puente festivo

El funcionario añadió que el balance hasta el momento “es satisfactorio, hemos tenido una participación sin aglomeraciones y con la gente acompañando desde sus ventanas, puertas y balcones; ha habido buen comportamiento y cubrimos el 80 % de la ciudad”.



Cabe recordar que la contratación del alumbrado navideño móvil se realizó por medio de un convenio interadministrativo entre la Uaespm, y Emcali. Para ello se pactó un costo de $10.334 millones, que comprendió desde la propuesta y diseños, la elaboración de las figuras hasta la movilización.



Dicho contrato fue objeto de revisión y vigilancia preventiva por parte de la Procuraduría Provincial de Cali a principios de diciembre del 2020, cuando el titular de dicho ente de control, Juan Gerardo Sanclemente, solicitó al alcalde Jorge Iván Ospina y al gerente de las Empresas Municipales de Cali, Juan Diego Flórez, un informe relacionado con varios aspectos del alumbrado.



Algunos de los cuestionamientos realizados en dicha acción preventiva giraron en torno a la justificación legal para hacer un convenio interadministrativo entre el Municipio y Emcali para llevar a cabo el alumbrado móvil, al igual que la forma en la que se llevaría a cabo la propuesta, las actividades en las que se gastarían los recursos, el proyecto social al que se iba a contribuir, las diferencias con relación a los alumbrados anteriores y la relación de costos con respecto a las versiones 2017, 2018 y 2019.



Para el concejal Juan Martín Bravo será necesario revisar que en el alumbrado navideño se haya cumplido con los mínimos acuerdos contractuales.



“Una vez finalice el alumbrado navideño voy a solicitar, vía derecho de petición, que se explique cuáles rutas se hicieron y si se cumplieron a cabalidad todos los recorridos planteados y si eran los que se iban a hacer. Esto hay que hacerlo una vez termine el alumbrado, porque puede que el 5, 6 y 7 de enero empiecen a voltearlo por todas partes y medio lo pasen por una zona y con eso justifican la labor, como una jugada política”, afirmó Bravo.



Sin embargo, a la falta de cumplimiento del cronograma, al alumbrado navideño se le suma otra queja recurrente de la comunidad: la falta de cobertura de los recorridos en barrios, comunas y corregimientos de Cali.



Juliana Pérez, residente de Golondrinas, indicó que el alumbrado “no lo vimos en todo diciembre. Pensamos que este año, por ser móvil, iban a pasar al menos un día con la caravana, pero nos quedamos esperando. Como siempre, a los corregimientos nos tienen olvidados”.



Por su parte, Vladimir Romero, residente de La Hacienda, señaló que en esa zona de la Comuna 17 “no hemos visto nunca el alumbrado. Tampoco nunca avisaron ni hemos sabido si hay o hubo programación para el barrio”.



Entre tanto, Francisco Prieto, habitante del barrio El Bosque, dijo que los recorridos de las carrozas “no los hemos visto todavía. Todos los días revisamos si estábamos programados, pero nunca nos incluyeron dentro de la ruta de la Comuna 2. Nos quedamos sin verlo”.

Lea además: Cali tendrá toque de queda y ley seca extendido este puente festivo