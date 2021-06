Otra baja para Osorio: Yesus Cabrera no  continuará con el América de Cali

Ricardo Micolta Angulo

El proyecto de Juan Carlos Osorio en el América sufre otra baja, la del volante Yesus Cabrera, quien no seguirá en el club tras no llegar a un acuerdo para su renovación de contrato.



El máximo accionista de los escarlatas, Tulio Gómez, le manifestó al periodista 'Petiso' Arango que el jugador no continuará en la institución.



El futbolista cartagenero, que ya es agente libre, es vinculado con el Junior de Barranquilla. Medios que siguen al conjunto 'rojiblanco' han informado que llegaría el 30 de junio para presentar exámenes médicos.



Yesus Cabrera se va del conjunto rojo luego de ser parte del bicampeonato que logró el club en 2019 y 2020, en este último siendo protagonista al marcarle en la final a Santa Fe en el Pascual Guerrero.



El jugador, que había estado en América en su etapa en el torneo de ascenso en 2015-2016, retornó al equipo en 2018 proveniente del Once Caldas.