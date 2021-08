Este es Joshua Calderón, el defensor central zurdo que entrena con América de Cali

Este viernes en rueda de prensa el profesor Juan Carlos Osorio confirmó la presencia de un joven futbolista que está entrenando con América de Cali y que podría integrar la plantilla para este segundo semestre.



El jugador en mención es el defensor central Joshua Javier Calderón, de 24 años. Su padre es colombiano y su madre de nacionalidad puertorriqueña, juega de perfil zurdo, debutó en el año 2018 con el Elm City de los Estados Unidos y su último club fue el Satélite Norte de Bolivia.



"Vamos a tratar de elegir dentro de nuestras necesidades al jugador que deba llegar al América de Cali. Dentro de esas opciones tenemos a alguien entrenando con nosotros. Es un jugador joven. No traeremos a nadie de rotulo triple AAA", expresó el profesor Juan Carlos Osorio sobre el futbolista.



Joshua ya sabe lo que es entrenar en el fútbol profesional colombiano. En el 2018 estuvo entrenando con Boyacá Chicó donde no tuvo fortuna para ser fichado, luego pasó a Patriotas donde estuvo un semestre jugando en las inferiores del club, pero al final no pudo ser inscrito por el equipo boyacense.



Joshua Javier Calderón hace parte de la Selección de Puerto Rico y ha disputado varios compromisos por las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.