¡Al rojo vivo!: América buscará la remontada esta noche frente al Medellín por Suramericana

La serie está abierta y en los 90 minutos del partido de vuelta, esta noche en el estadio Pascual Guerrero, América intentará superar a Independiente Medellín, que le gana parcialmente la llave de la fase previa de la Copa Suramericana.



El ‘Poderoso de la montaña’ logró hace una semana en su patio una clara victoria 2-1 sobre los ‘Diablos’, con goles de Vladimir Hernández y Andrés Cadavid (tiro penal). Por el equipo de Cali marcó el capitán Adrián Ramos.



Ahora, en casa y ante su público, América tendrá que buscar el triunfo por un gol para forzar la definición del tiquete desde los doce pasos o por mayor cantidad para acceder directamente a la fase de grupos.



No habrá presencia de hinchas del Medellín en el Pascual, pues la Secretaría de Deportes de Cali cerró las fronteras para garantizar, de acuerdo con su decisión, la seguridad de los aficionados.



Para este compromiso de vuelta por la Suramericana, el conjunto escarlata recuperará tres jugadores que estaban en el departamento médico: Déinner Quiñones, Daniel Hernández y Esnéyder Mena.



“Con los jugadores que vamos a recuperar, tenemos la oportunidad de hacer un buen partido y ojalá ganarlo”, dijo el técnico del América, Juan Carlos Osorio, el lunes pasado en conferencia de prensa.



No piensan en penales

En la misma intervención, Osorio afirmó que no considera la tanda de penales como la alternativa para superar la serie.



“Hasta el momento no hemos trabajado los penales, no le damos la importancia superlativa”, preció el timonel rojo.



En el juego de ida en Medellín, Osorio utilizó tres defensas centrales y dos laterales-volantes, pero en Cali podría modificar su módulo y sumar hombres en la ofensiva.



Luis Paz, centrocampista americano, también estuvo en la rueda de prensa del lunes y comentó al respecto: “Vamos a procurar un buen juego ofensivo, porque será fundamental para hacerle daño al rival”.



El de esta noche será el segundo de tres duelos en 10 días que hasta el sábado habrán sostenido los rojos de Cali y los rojos de la montaña. El fin de semana se enfrentarán por la fecha 11 de la Liga colombiana, donde ambos marchan con 15 puntos en la tabla, dentro de la zona de clasificación.



Por los lados del Medellín, el equipo de Julio Comesaña llega motivado a este juego, aunque le ha costado ganar como visitante en la temporada.



“Nos sentimos bien. Venimos trabajando de buena manera. Ha sido una semana larga para recuperarnos y afrontar el partido de vuelta contra América. El grupo está animado, sabemos la responsabilidad, es un paso grande que queremos dar, vamos llenos de confianza y buscaremos la clasificación”, dijo el volante David Loaiza, uno de los hombres importantes en el andamiaje del DIM.



A las 7:30 de la noche rodará la pelota en el Pascual Guerrero y América saldrá desde el primer minuto a buscar un resultado que le permita seguir con vida en la Copa Suramericana.



Ficha técnica:

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Capacidad: 38.000 espectadores



Probables formaciones

América: Joel Graterol, Éber Moreno, John García, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Camilo Portilla, Carlos Sierra, Larry Angulo, Iago Falque, Adrián Ramos, Jóider Micolta.

DT: Juan Carlos Osorio



Independiente Medellín: Andrés Mosquera, Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez, David Loaiza, Adrián Arregui, Juan Mosquera, Vladimir Hernández, Jaen Pineda, Luciano Pons.

DT: Julio Comesaña