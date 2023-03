Visibilidad, clave para evitar los accidentes de tránsito

Poder observar objetos o personas que se encuentren alrededor del vehículo para reaccionar a tiempo y evitar accidentes es algo que solo se logra cuando existen las condiciones de visibilidad óptimas para el conductor.



Por eso los vehículos son diseñados con características de fábrica que facilitan la visibilidad, a través de los los espejos, las luces y los parabrisas, así como de ciertos accesorios, que garantizan la visual no solo hacia adelante, sino hacia los costados y hacia atrás.



Los espejos, por ejemplo, ahora cuentan con asistencia electrónica para notificar al conductor de posibles peligros en la vía, por medio de luces y sonidos incorporados. Algunos también disponen de alerta de punto ciego, para reportar un obstáculo en un lugar donde aún usando los espejos, no se alcanza a ver.



El central interior, en particular, en los vehículos modernos puede ser de tipo electrocromático, es decir, que tienen una tecnología que capta la luz de manera que no encandile a quien va al volante.





Otro recurso para mejorar la visibilidad del vehículo son las luces. Diego Armando Mona, docente en la Escuela de Enseñanza Automovilística Nascar Club, explica que los automotores vienen dotados con luces de cuatro posiciones, que se utilizan de acuerdo con la situación.



Las bajas, por ejemplo, se deben encender en el día (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.); las medias, se colocan en de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y las altas, se utilizan solamente en carreteras poco iluminadas y en las que hay curvas, pues a nivel urbano incomodarían la visión de los conductores que viajan en sentido contrario.



Las exploradoras, por otra parte, son ideales para la niebla u otras condiciones de poca visibilidad en carretera, como lluvias fuertes, polvaredas o nieve (en los países que tienen estaciones). En este tipo de luces, las más comunes son las LED, ya que son de alta duración en comparación con las halógenas, cuya vida útil es de 18 a 24 meses.



Estas luces, también conocidas como antiniebla, pueden ser blancas o amarillas lo que dependerá del diseño del vehículo, pero también pueden ser sustituidas por el conductor según su gusto particular, ya que el color de las mismas no afecta la visibilidad de manera significativa.



Para tener una mejor visualización, es clave ajustar el ángulo de los espejos antes de iniciar la marcha Foto: 123 RF/ El País

Otro avance en visibilidad se relaciona con los sensores, radares y cámaras, que permiten tener una visión panorámica

En cuanto al parabrisas, hay que aclarar que contrario a la creencia popular, “su inclinación no afecta la visibilidad, pues de hecho, ciertos vehículos como camiones, buses y microbuses traen parabrisas en posición vertical”, explica Félix Rojas, jefe de Formación Comercial y Técnica para Hyundai-Colombia.



Su tamaño, en cambio, sí importa, pues tal como lo confirma Camilo Brusco, Gerente de Ingeniería RTA (Renault Technology Americas), “los carros con mejor visibilidad son los que tienen más vidrios y más grandes”.

Algunos accesorios

Un accesorio que puede ayudar a aumentar la visibilidad del conductor es el kit de reversa, el cual consta de sensores Led, así como con una cámara infrarroja en la parte trasera del vehículo que permite que el conductor visualice en la pantalla los obstáculos que puedan presentarse al momento de dar reversa, explica Camilo Martínez, técnico de mantenimiento y reparación en Lujos La 1ra.



En caso de que el vehículo no cuente con pantallas, se puede instalar un retrovisor donde se adapta una pantalla y el usuario pueda observar a través de la cámara. El kit cuenta también con un pequeño parlante que emite sonido cuando el vehículo se acerca demasiado a un obstáculo, comenta Martínez.

Polarizados

Por otra parte, los vidrios polarizados son otros elementos que pueden afectar la visibilidad del conductor, si bien “estas películas fueron diseñadas para controlar los rayos del sol y disminuir así el calor entrante por los cristales”, como explica Edilson Pérez, encargado de venta de polarizados de Polariglass, pueden oscurecer de manera negativa la visión.



Para evitar los efectos adversos de los vidrios polarizados, en Colombia, el nivel de transparencia es mínimo del 70% en los vidrios delanteros para que la visibilidad del conductor sea óptima. Aunque según Pérez, en el país se pueden polarizar todos los carros la instalación se debe realizar en empresas que cuenten con una herramienta llamada espectrómetro, “que demuestra los distintos porcentajes de reducción de calor (I.R) visibilidad y rayos ultravioleta (U.V) para medir la diferencia entre una lámina y otra.”



A pesar de sus múltiples beneficios la opacidad del vidrio polarizado al momento de conducir puede ser un factor que afecte negativamente, pues la película oscura hace que el contraste del exterior se pierda y los objetos o peatones sean más difíciles de diferenciar, principalmente en la noche, lo que podría aumentar la accidentalidad.