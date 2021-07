Así es como taxistas de Cali se preparan para ofrecer servicios de calidad

Andrea Milena Otero

Conscientes de la importancia de ofrecerles a sus pasajeros una excelente atención, el gremio de taxistas en Cali ha venido trabajando en los últimos años en la identificación de sus mayores debilidades en la prestación del servicio para transformarlas en fortalezas.



Así, a través de diferentes programas y estrategias promueven espacios que les permiten a los conductores estar en un contacto permanente, al tiempo que les dan la oportunidad de mejorar sus conocimientos.



Por ejemplo, a través de 'La mancha amarilla', una emisora creada por un grupo de taxistas para difundir información de interés para el gremio. “compartimos contenidos que transmiten mensajes cívico-sociales para concientizar a los conductores de servicio público sobre la importancia de formarse en temas como equidad de género, idiomas, atención al cliente y seguridad personal”, explica Johnny Rangel, director de la emisora y líder del gremio.



Para ello han contado con el apoyo de la Policía Nacional, el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Tránsito, entidades que les han brindado capacitación a los taxistas caleños sobre normas de tránsito, pautas Icontec, resolución de conflictos y defensa personal.



"Esto nos ha permitido, entre otras cosas, aprender a ser más cautelosos y a saber identificar y evitar a un atracador disfrazado de pasajero", precisa Rangel.

Por otro lado, la empresa Taxis Libres, con presencia en Cali y otras 5 ciudades del país, certificó en abril de este año a 900 conductores en Equidad de Género, Servicio Empresarial y Protocolos de Cuidado Covid-19.



Mónica Alejandra Benítez Rodríguez, quien ha dedicado los últimos cinco años de su vida a conducir estos vehículos de transporte público fue una de las participantes del curso de Equidad de Género, que se ofrece desde 2018 y, según ella, les permitió a sus colegas del timón tener una nueva perspectiva de la realidad que viven muchas mujeres.



“Conocer los lineamientos para saber qué debemos hacer cuando una de nuestras pasajeras expresa haber vivido algún tipo de violencia, con quién direccionarla y hacerle sentir que no está sola es algo que destaco de esta capacitación. Además, nos ayudó a despertar la conciencia sobre un flagelo que se vive sociedades como la nuestra, donde todavía hay raíces machistas y el patriarcado lo vemos como si fuera algo normal”, explicó Benítez.



Orientar al gremio en diferentes temáticas es para estos dueños del volante que todos los días están en las calles algo valioso, no solo porque demuestra la importancia de la labor que cumplen, sino porque los convierte en agentes de cambio desde la promoción de una cultura solidaria y equitativa.



Al respecto, Geovanna Torres, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Taxis Libres Cali, explicó que, para otorgar este tipo de certificaciones la empresa trabaja en alianza con entidades públicas y privadas. Entre ellas, el Sena, la Policía Nacional, la Alcaldía y las secretarías de Salud y de Movilidad.

“La iniciativa de capacitar a los taxistas en servicios complementarios se da porque cada nicho del mercado tiene unas necesidades específicas. En particular, con el curso de Equidad de Género se busca dar respuesta a las necesidades de las mujeres que tienen una percepción muy alta de inseguridad al subirse al transporte público. La idea es brindarles una atención especializada con la que se puedan sentir tranquilas y tratadas con respeto”, comentó.



En Cali, la Taxis Libres cuenta ya con 400 taxistas formados en Equidad de Género. Gracias a ello, la iniciativa ha recibido el elogio del Banco Interamericano de Desarrollo y de la ONU Mujeres, que destacó el éxito de la experiencia en Latinoamérica.



Otras iniciativas

Por otro lado, en cuanto a la certificación en Servicio Empresarial, el propósito es garantizar la cobertura de las necesidades de las empresas de la capital vallecaucana para lo cual los taxistas, a través de la virtualidad, adquieren conocimientos de logística, seguridad y otros temas con los que pueden mejorar su servicio.



Rodríguez se certificó en Servicio Empresarial.

Mauro Andrés Rodríguez Escobar, de 24 años, lleva dos de ellos manejando un taxi de su propiedad afiliado a Taxis Libres y aunque su profesión es Chef, cree que la experiencia como conductor de servicio público ha sido muy enriquecedora, ya que le ha enseñado a ser paciente y le dio la posibilidad de certificarse en Servicio Empresarial, otorgándole un plus a la atención que brinda. “Este aval no solo hace que accedamos a una oferta laboral más amplia, sino que nos permite cambiarle la cara al gremio. De hecho, he notado que los usuarios se sienten muy bien cuando la persona que los transporta es educada, está uniformada y con su vehículo en óptimas condiciones”, anotó Rodríguez.



Adicionalmente, a través de aplicaciones se les brinda información sobre el destino y medio de pago de los pasajeros, incluso antes de iniciar el recorrido. “La App nos permite manejar vales físicos y digitales, así como transferencias y pagos con todo tipo de tarjetas”, precisó el joven taxista.



Finalmente, con la capacitación virtual en Servicios de Bioseguridad se certificaron 450 conductores. Esto con el apoyo de profesionales de la Secretaría de Salud, quienes los orientaron sobre cómo disminuir el riesgo de contagio en su vehículo y en los entornos en que circulan.



La empresa espera capacitar a más de 14.000 taxistas en el país como Promotores del Cuidado Covid-19, responsables de velar por su vida, la de los pasajeros y sus familias.



De momento, Cali seguirá siendo referente a nivel nacional en capacitación y actualización del gremio de taxistas con miras a entregarle a los clientes un servicio seguro y confiable.

Por el parque automotor

Otra de las debilidades en las que se trabaja en el gremio, según Johnny Rangel, es la modernización del parque automotor, el cual se ha ido actualizando gracias a la incursión de vehículos tipo camioneta o sedán.



Sin embargo, "para el caso de los taxistas que no tienen los recursos o no han querido endeudarse para comprar un vehículo nuevo y chatarrizar el antiguo, lo que les hemos aconsejado es poner en las mejores condiciones el auto. Así, la gente después de que vea un carro muy bien en lámina, pintura y cojinería y con aire acondicionado, además de un conductor bien presentado, no se va a preocupar por el modelo del carro", precisó Rangel.

Por la pandemia

Entre las medidas para prevenir el contagio del Covid-19, los taxistas han adaptado separadores de plástico entre la parte delantera y trasera del vehículo. También hacen uso permanente de implementos de bioseguridad, como el tapabocas y el alcohol o gel antibacterial. Además, desinfectan con regularidad las partes de mayor contacto como el timón y las puertas.