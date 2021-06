Los pasos a seguir para renovar su licencia de conducción

María Teresa Arboleda Grajales



Hasta el 10 de enero de 2012, los conductores de vehículos particulares no tenían que preocuparse por renovar su licencia de conducción, ya que tenía una vigencia indefinida, de por vida.



Sin embargo, todo cambió al entrar en vigor el Decreto 019 de ese año, también conocido como Ley Antitrámites, con lo cual este documento quedó con una duración de 10 años para el caso de conductores menores de 60 años. Y quienes para ese entonces tenían entre 60 y 80 años debieron hacer la primera renovación a los 5 años de haber expedido el Decreto.



De igual forma, para vehículos de transporte público, el periodo de caducidad es de 3 años, si el titular tiene menos de 60 años, y de esa edad en adelante el trámite se debe repetir anualmente. Y así sucesivamente, según la fecha en que se gestione por primera vez dicho documento.



De carácter personal e intransferible, el pase es expedido por las autoridades de Tránsito, que dan fe a través del mismo de que el conductor tiene aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz para comandar un vehículo.



Si bien las normas de tránsito son cambiantes, se considera que la licencia de conducción debe renovarse periódicamente para evaluar de forma regular los conocimientos y capacidades de los conductores, “y eso no estaba ocurriendo antes del 2012”, expresó Roger Timarán Zorrilla, instructor de Automóvil Club de Colombia, quien recordó que antiguamente las categorías se manejaban solo con números, del 2 al 6, dependiendo del tipo de vehículo.



Hoy, en cambio, se usan letras seguidas de números. Así por ejemplo, la A es para motocicletas y el número va de acuerdo con el cilindraje (A1 y A2), siendo este último para las de mayor cantidad de centímetros cúbicos.



La categoría B se expide para vehículos particulares y el número (B1, B2 y B3) depende del tipo de automotor. El B1 es para automóvil, motocarro, cuatrimoto, campero, camioneta y microbus; B2 para camiones rígidos, busetas y buses; y la B3 para articulados. De igual forma, la categoría C la tienen los carros de servicio público y los números funcionan igual que para el ejemplo anterior.



La idea con estas denominaciones, explicó Roger Timarán, es estandarizar las categorías con base en el manejo que se les da a nivel internacional.



Dado que en enero del 2022 se cumplen los 10 años del mencionado Decreto, cientos de personas para las que aplica la norma según su edad tendrán que renovar el pase este año. No obstante, para no correr el riesgo que se venza y evitar saturar las oficinas donde se tramita, el Ministerio de Transporte autorizó que se realice desde ahora. Así que prenda motores y actualice su pase ya.



Los pasos a seguir



Para diligenciar la renovación del pase en Cali, se siguen los siguientes pasos, tanto para carro como para moto. Pero si usted ya tiene el primero debe hacer todo el proceso para moto, incluyendo el curso, y viceversa.



1. Verifique que esté inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt y que su información esté actualizada. Para ello puede ingresar a la página www.runt.com.co



2. Solicite cita en un Centro de Reconocimiento de Conductores, CRC, cuyas direcciones se pueden consultar en el Runt. Allí se le realizará un examen médico, cuya duración es de unos 45 minutos y su valor promedio es de $160.000. El objetivo es verificar sus condiciones físicas (audio y visión), psíquicas y motrices.



3. De aprobar el examen, diríjase a una de las seis sedes de la Secretaría de Movilidad de Cali, ubicadas en: Carrera 3ª. # 56-90, en Salomia; Calle 70N # 3BN-200, en Sameco; Calle 52 # 1B-160, en Centro Comercial Automotriz; Centro Comercial La 14 Valle del Lili, segundo piso y Centro Comercial Aventura Plaza, segundo piso.



4. Preséntese con el documento de identidad original y una copia o contraseña en una de estas sedes, donde le tomarán una fotografía y cancelará $124.200. Este valor aplica tanto para carro como para moto.

Durante todo este proceso, la identidad de la persona siempre se verifica a través de huella biométrica, tal como lo confirma Harold Ortiz, de 53 años, quien realizó este trámite hace 15 días. “Este sistema está bien soportado, porque aparte de evitar fraudes de identidad con la huella, las escuelas de conducción colaboran con el proceso refiriendo las empresas certificadas para hacer los exámenes. Además, yo logré hacer tanto la cita médica, como la del Tránsito el mismo día y me tardé unas cuatro horas en total, lo que me ahorró mucho tiempo”, comenta el administrador de empresas.



Recuerde que para la renovación no se requiere ni inscribirse de nuevo al Runt, ni el certificado de la escuela de conducción.



En cambio, si el pase se va a sacar por primera vez, lo cual se puede hacer a partir de los 16 años (renovándolo a los 18), los pasos para tramitar la licencia inicial son los mismos. La única diferencia es que hay que realizar el curso teórico- práctico de conducción en una escuela habilitada por el Ministerio de Transporte, lo cual se puede verificar en el portal del Runt.

El valor de la primera licencia difiere, según el municipio, que tiene autonomía para fijar los precios. En Cali, por ejemplo, cuesta $129.100.

Este documento es válido para su uso en el extranjero, pero todo depende de las normas de cada país y del tiempo de permanencia.



Tenga en cuenta

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes tengan multas vigentes no podrán realizar la actualización del pase hasta que no se pongan al día. Existe la opción de hacer un acuerdo de pago y abonar el 25 % o 50% y seguir con la refrendación.

Cuando un conductor requiere una recategorización o renovación de su licencia o un duplicado en caso de pérdida debe pagar $124.200.



Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, una persona extranjera puede conducir con un pase expedido en otro país, siempre y cuando dicho documento esté vigente, sea utilizado por turistas o personas de tránsito y no exceda los 6 meses de permanencia en Colombia.



Conducir un vehículo con la licencia vencida acarrea una multa de $263.000 y en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas es causal de suspensión del pase. Si se reincide, hay cancelación definitiva.

Mayores informes sobre la vigencia o renovación del

pase en www.runt.com.co o al 445 90 00.