Suzuki Swift Híbrido, un ecológico al alcance de todos

María Teresa Arboleda Grajales

Suzuki, marca japonesa especializada en el ahorro de combustible, acaba de lanzar al mercado su modelo insignia: el Suzuki Swift, tipo hatchback 5 puertas, en versión híbrida.



Quienes se decidan a comprarlo disfrutarán de un modelo 100% japonés, dotado con motor 1.200 c.c., full equipo y batería autorecargable, que no requiere ningún tipo de conexión.



Por otro lado, es más económico que el convencional, el cual tiene un consumo de 50 km/galón, pues el nuevo tiene un gasto de combustible estimado en 80km/galón.



Lo mejor es que ya se encuentra disponible en el concesionario Autama Motor Suzuki, con 3 sedes en Cali.



Otras ventajas



1. Garantía de 5 años para todo el sistema híbrido, respaldado por la importadora Derco.



2. Cuenta con un sistema star/stop, que lo tiene la mayoría de los vehículos de alta gama. Cuando llega a los semáforos y parquea, se apaga internamente, ahorrando más combustible.



3. El voltaje en la batería es de iones. El sistema es SHBS, maneja 12 voltios y permite que la batería no tenga un desgaste anormal, si no que se comporte como la de un carro totalmente a gasolina.



4. Es full equipo. En cuanto a seguridad, viene equipado con sistema de frenos ABS, safe air bag, rines de lujo, exploradoras, aire acondicionado y dirección electroasistida.



Quienes quieran conocer mejor el Suzuki Swift Híbrido pueden acercarse a Autama Motor y hacer una prueba de ruta en un vehículo de prueba.



• Las sedes de Autama Motor están ubicadas en el norte: en Sameco, Avenida 3 norte #60n – 65 y en la Avenida Tercera con Calle 34, antiguo Rumbódromo.

En el sur: en la Autopista Suroriental con Carrera 66 esquina.



• Mayores informes al Whatsapp 3138228282.