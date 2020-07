RAM 1500 DT, un poder ecológico  

Geovanny Gutierrez

Una de las pocas buenas noticias anunciadas por la industria automotriz nacional durante la presente cuarentena ocasionada por el Covid-19, es la llegada a Colombia de la camioneta RAM 1500 DT Híbrida 2020 dotada con un moderno motor Pentastar V6 asistido por un sistema híbrido tipo Mild, que la convierte en la primera pick up híbrida del mundo.



Con respecto a lo anterior, es preciso indicar que el motor principal de un vehículo Mild híbrido es el de combustión y en uno Full híbrido es el eléctrico.

Hecha esta importante aclaración, describimos las novedades de la RAM 1500 DT Híbrida 2020.



Al contrario de lo que ocurre con los compradores de coches deportivos, sedanes y SUV, entre otras versiones, para quienes buscan un vehículo de intención utilitaria, la capacidad de carga, confiabilidad economía y desempeño motriz priman sobre la estética exterior que pasa a segundo plano.



Sin embargo, esta camioneta enseña unas modernas, estilizadas y aerodinámicas formas que refuerzan el musculoso aspecto concedido por sus generosas proporciones de 5.916 mm de largo, 2.084 mm de ancho y 1.971 mm de alto.



El resto de bondades de diseño exterior saltan a la vista.

En relación con su aspecto interior, graciasalos finos materiales y equipamiento del habitáculo para 5 pasajeros, ofrece la posibilidad de usarse como un vehículo de trabajo o como una confortable doble cabina

apta para ir de smoking a una cena de gala o cumplir actividades familiares en la ciudad, por ejemplo.



Como la dotación de sistemas y accesorios de cabina de esta pick up ‘gringa’ resulta demasiado extensa para ser detallada en minucia (más de tres docenas) destacamos los más relevantes, como son los sistemas de encendido sin llave (Push Star)yde audio con6parlantes gobernado desde una pantalla táctil de 8.4” con funcionesApple Car Play, Android Auto y sistema manos libres U Connect.



De igual forma, mencionamos el multifuncional volante en cuero ajustable en alturayprofundidad, centro de información electrónica del vehículo (EVIC), brújula digital, cámara de reversa, asiento de conductor con ajuste eléctrico de 8 vías, consolas de piso y techo, control de crucero y pedales ajustables de forma eléctrica, entre otros.



Descuellan entre los elementos de seguridad, 6 bolsas de aire (conductor, acompañante,2laterales y 2 de cortina), sistema LATCH para anclaje de sillas de niños, monitor de presión de llantas y sistema de

mitigación electrónica de vuelco.



Así mismo, destacamos la presencia de los asistentes de frenos ABS, EBD (distribución electrónica de frenado)ysistemas de frenado de emergencia (RAB) y en lluvia.



A estos sistemas se le suman el asistente de arranque en pendiente y controles electrónicos de tracción y estabilidad, entre otros elementos de seguridad.



Motorización

Esta nueva RAM es impulsada por una planta motriz Pentastar V6 a gasolina de 3.6 litros asistida por el citado sistema Mild Hybrid, que no es otra cosa que una especie de generador de energía movido

por correa.



Este sistema reemplazante del alternador se encarga de encender el motor en las paradas (sistema de Start Stop), cargar la batería de 48 voltiosyde algo tan importante como es agregar 122 Nm de torque

adicionales a los del motor a gasolina.



De esta forma, el conductor dispone de 305 HP de potencia (224 kW) y un torque de 486 Nm trasladado a las 4 ruedas (4x4) mediante una transmisión automática-secuencial de 8 marchas hacia adelante, que

otorga gran poder motriz y un bajo consumo de gasolina gracias a la amplia relación de la caja.



Por todas estas razones y aporte ecológico, la RAM 1500 DT Híbrida 2020 supera con creces los requisitos exigidos por los compradores de este tipo de vehículos que buscan alto desempeño motriz, gran capacidad de carga, confort y dotación interior propia de un coche de alta gama.

Bienvenida sea.