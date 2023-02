Llega una nueva SUV acompañada de una revolucionaria tecnología automotriz 

Con el lanzamiento del nuevo SUV X-Trail eléctrico, Nissan presentó también la nueva tecnología e-Power.



Tal como lo confirmaron sus fabricantes, este avance automotriz simplifica la forma de manejo, permitiendo acelerar y desacelerar utilizando el mismo pedal, con lo cual los conductores pueden sentir mayor comodidad al volante, resultando en un manejo simple, cómodo y predecible, que maximiza la eficiencia de autonomía del vehículo por medio de este freno regenerativo.



Otra característica clave que hace de la e-Power una tecnología sin precedentes es que no depende de cables o estaciones de carga eléctrica durante el trayecto.



"Con la e-Power llevamos la conducción eléctrica a un nuevo nivel. En Nissan, fuimos pioneros en el desarrollo de vehículos eléctricos para llevar a las personas a un mundo mejor y con cero emisiones, como lo hicimos con Nissan Leaf. Ahora, el sistema e-Power llega a cambiar las reglas de cómo entendíamos la movilidad eléctrica. El sistema presenta una alternativa en la que la autonomía y contar con centros de recarga eléctrica ya no es una limitante", explicó Rodrigo Centeno, director senior de Mercadotecnia de Nissan.



"Eso es la rebelión eléctrica, el poner en las manos de los consumidores alternativas que brinden experiencias de manejo que no solo son emocionantes, sino que nos dan la libertad de elegir y llegar a nuestro destino, sin importar el camino", agregó.

El Nissan X-Trail 2023 es uno de los modelos rediseñados más completos en la historia de la marca.

Cómo es el X-Trail

En cuanto al vehículo hay que decir que dispone de dos motores eléctricos de 1,5 litros, con una potencia de 205 HP y un torque de 330 Nm., que le otorgan potencia, emoción, desempeño y una respuesta inmediata al acelerar y frenar.



Este modelo incorpora tecnologías como la e-4Orce (sistema de tracción total avanzado, que permite gestionar la potencia y proporciona control y estabilidad) y la e-Pedal Step (que utiliza la resistencia a la carga para desacelerar, reduciendo el uso del freno).



Además. para brindar una mejor experiencia, adaptada a las preferencias del cliente y necesidades de cada trayecto ofrece siete modos de manejo:





Drive-D: Fuerte aceleración y conducción.

D-eco: Enfoque al ahorro de combustible y regeneración de energía.

D-Sport: Fuerte aceleración y regeneración de energía.

Braking-B, B-eco y B-Sport: Proveen una recuperación más rápida de energía y optimizan el consumo de combustible.

EV: Ideal para tráfico pesado en ciudad, con velocidades desde 5-60Km/h. Reduce la frecuencia de encendido del generador, extendiendo el rango de manejo EV (silencioso y confortable), y se desactiva cuando el nivel de la batería es inferior al 50% o la demanda de aceleración es alta.

Con llantas Ventus S1 evo3 de 19 pulgadas (235/55R19V), la Nissan X-Trail se posiciona en el mercado. Foto: Especial para El País

Las llantas

Hankook Tire ha sido seleccionada para equipar el nuevo Nissan X-Trail 2023 que se fabricará en Corea con llantas Ventus S1 evo3 de 19 pulgadas (235/55R19V). Así lo confirmó Moonhwa Hong, vicepresidente senior y director de tecnología del Departamento de Desarrollo de Equipo Original de Hankook Tire.



“Definiendo el lujo con potencia y control con un manejo estable a altas velocidades, las Ventus S1 evo3 complementan a la perfección las características de rendimiento, seguridad y comodidad del SUV familiar más vendido”, comentó.



La llanta para SUV de rendimiento ultra alto aumenta significativamente la resistencia de los flancos, en comparación con los productos estándar, gracias al "empaque de talón", el uso de un material de nailon especial en el área de los flancos. La carcasa de dos capas y el uso de un material compuesto de aramida reducen la expansión no deseada de la circunferencia de rodadura a altas velocidades hasta en un 60 %, en comparación con los modelos anteriores. Las Ventus S1 evo3 también cuenta con ranuras entrelazadas en un nuevo compuesto de la banda de rodadura hecho de resinas naturales de alto rendimiento, lo que proporciona un agarre muy estable, una excelente potencia de frenado y durabilidad en una amplia gama de temperaturas y condiciones de la carretera.

Con el lanzamiento de la tecnología e-Power por primera vez en la región, a través del modelo Nissan X-Trail, la marca refuerza su plan global Ambition 2030.