El mundial de autos femenino catalogó al Kia Niro como el mejor automóvil del mundo

La marca coreana Kia anunció que su modelo Niro fue galardonado como “Mejor Automóvil del Mundo para 2023” en el mundial de autos femenino. El anuncio se ha dado en el mes de la mujer, evocando el vínculo entre el automóvil, que está disponible en muchos países, y la autonomía personal.



Antes de la votación, 63 mujeres periodistas del sector automotriz de 45 países, tuvieron la oportunidad de probar y evaluar decenas de modelos. En la primera ronda de votación, las periodistas eligieron los mejores vehículos de cada categoría entre un total de 59 opcionados.

​

En la segunda ronda, los finalistas fueron la base para la elección del Mejor Auto del Mundo 2023. Luego de la votación final y después del escrutinio, la balanza se inclinó fuertemente a favor de del Kia Niro.

Este nuevo modelo de Kia se diseñó para superar las expectativas de los usuarios con mentalidad ecológica. El Niro hace parte de la próxima generación de vehículos de la marca, que ha sido pensada para satisfacer las necesidades de los consumidores que piensan en la importancia de la sostenibilidad.



La segunda generación de los Kia Niro ha sido galardonada con varios premios, como el Golden Steering Wheel en la categoría "SUV compacto". Además, obtuvo el primer lugar en la categoría de mercado masivo en el Estudio de propiedad de experiencia de vehículos eléctricos J.D. Power 2022. También, fue preseleccionado para los premios World Car of the Year 2023.



Cabe aclarar que todas las votaciones han sido verificadas por Grant Thornton desde su oficina en Auckland, Nueva Zelanda, quien como auditor, ha certificado los resultados del WWCOTY (Women's World Car of the Year) desde su creación en el año 2009.