Creencias mecánicas, ¿realidad o ficción?

Geovanny Gutierrez

Entre los conductores y personas del gremio automotor circulan una serie de mitos generados por simple desconocimiento mecánico, razones ancestrales y otros inexplicables motivos.



Entre las numerosas creencias que pasan de boca y bocayen muchos

casos de una generación a otra, sin tener el debido respaldo de ingeniería, El País ha seleccionado algunos de los mitos más populares

entre los conductores nacionales.



1. El motor se debe calentar en el garaje. Falso. Esta vieja práctica está

mandada a recoger y así lo demuestran los manuales de propietario de la mayoría de coches de la actualidad, que recomiendan calentar en marcha y a bajas rpm, tanto el motor como los demás sistemas dinámicos del vehículo (transmisión, ejes, rodamientos, etc.). De esta forma, se consigue que todas y cada una de las piezas móviles alcancen la temperatura ideal de funcionamiento.



El único cuidado a tener antes de iniciar la marcha es esperar los escasos segundos que tarda en apagarse el testigo rojo de presión de aceite

para indicar que el lubricante llegó a la culata, que es la pieza más distante para el aceite.



2. Las transmisiones automáticas modernas se dañan más fácil que las

cajas mecánicas. Falso. Contrario a lo que se piensa, sucede lo opuesto. La inmensa mayoría de cajas automatizadas de la actualidad disponen de

computadores destinados a protegerlas contra los errores de conducción que pueden arruinar una caja manual.



De esta forma, el conductor puede cometer el error de pasar en marcha

la palanca a la posición de reversa o parking, por ejemplo, y el sistema no

permitirá que se enganche. Este sistema de protección mutua (motor-caja) también impide que el conductor sobrerevolucione el motor

efectuando el respectivo cambio de marcha a las revoluciones indicadas.



3. Las cajas mecánicas son más rápidas y eficientes en el gasto de

gasolina que las automáticas.

Falso. Eso fue verdad hasta la llegada de las cajas automáticas de doble embrague, que funcionan como dos cajas mecánicas, bajo una misma carcaza, gobernadas por un computador, que ahorra combustible al realizar los cambios de marcha de forma ultra rápida e imperceptible.



4. Llevar el acelerador a fondo al arrancar multiplica el consumo de

combustible. Verdadero. Aunque en los autos dotados con aceleradores electrónicos este consumo extra se reduce de forma considerable en la mayoría de vehículos, el gasto de combustible se multiplica

por esta mala práctica de conducción.



Lo recomendado es acelerar de manera progresiva, utilizando la caja

de cambios para no sobrepasar la mitad del recorrido del pedal en donde se empieza a multiplicar de forma exponencial el gasto de combustible.



5. Las cajas automáticas se deben pasaraneutro, mientras el auto se

encuentra detenido en un semáforo.

Falso.

Las transmisiones automáticas modernas están diseñadas y construidas para permanecer en posición Drive (D), sin ocasionar daño alguno

durante las paradas.



En las de última generación el motor trabaja a menos revoluciones y

gasta menos combustible durante las detenciones estando en Drive y no en neutro.

Otra razón técnica para explicar por qué las cajas automáticas no requieren ser llevadas a modo neutro en las paradas es la implementación del botón ‘Auto Hold’, destinado a mantener frenado el coche, mientras la palanca permanece en posición D. Si esto causara daños, jamás hubiera aparecido este útil botón.



6. Entre más pronto se cambie el aceite, mayor será la duración del

motor. Falso.



Los aceites modernos de marcas reconocidas están formulados para

rendir hasta 10.000 kilómetros, sin perder sus propiedades físico-químicas. De igual manera, es necesario aclarar que la mayoría de aceites de motor requieren de hasta 2.000 kilómetros de recorrido para ‘entregar’ el100% de sus cualidades lubricantes.



