BMW Motorrad presenta un nuevo scooter eléctrico

La marca alemana lanza el BMW CE 04 Vagabund Moto Concept, un scooter eléctrico diseñado en Austria que ofrece una variedad de elementos funcionales creados para darle un estilo fresco y moderno.



La nueva motocicleta, basada en el BMW CE 04 de uso urbano, presenta una gama de colores diferenciadores en blanco, verde oscuro, beige y negro.



“Cada uno define la movilidad del futuro a su manera individual. Con el BMW CE 04 Vagabund Moto Concept, ahora presentamos nuestra propia idea de un e-scooter urbano elegante y multifuncional que muestra cómo las necesidades de movilidad son tan individuales como cada personalidad”, explica Paul Brauchart, fundador y director general de Vagabund Moto GmbH.

Aunque esta e-scooter de uso diario está diseñada específicamente para un público con estilo de vida deportivo, sus creadores sostienen que su sinergia entre funcionalidad y estética le permite adaptarse a todos los gustos.



Lea más: Mazda, Chevrolet y Nissan, entre las marcas de vehículos galardonadas en los Premios Vía

Al respecto, Oliver Balzer, director de BMW Motorrad Austria, menciona que este proyecto de personalización era muy importante para enfatizar la enorme variabilidad del BMW CE 04 al comentar que “debía ser un vehículo que atrajera en particular a la gente joven y deportiva en un entorno urbano y aun así ser adecuado para cada tipo de cliente”.



Finalmente, la marca alemana le hace un guiño a la cultura surf al incluir un sistema de transporte para tablas integrado en el vehículo y una tabla con los mismos colores de la motocicleta.



“La tabla de surf no es solo una pieza de equipo deportivo: también es una metáfora de un estilo de vida urbano sustentable. Nuestro e-scooter combina trabajo, ocio y estilo individual, demostrando que no tiene por qué haber contradicción entre ninguna de estas áreas”, concluye Balzer.