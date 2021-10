Así es la Auteco Mobility, la primera pick-up 100 % eléctrica

Auteco Mobility lanzó en Colombia la primera camioneta Pick up 100% eléctrica de la marca Dongfeng, una apuesta para seguir revolucionando este importante segmento de las Pickup en el país y ofrecer además un vehículo de alto desempeño pensado para diferentes actividades en la ciudad y el campo.



Esta nueva Pick up Rich 6EV llega a competir dentro de un mercado que viene presentando cifras de crecimiento y gran aceptación por parte de los consumidores. Cuenta con toda la versatilidad para ser usada en diferentes tipos de negocio, y al mismo tiempo, con diseño y tecnología para quienes desean tener un vehículo robusto para transportarse, con el gran diferencial de ser eléctrico.

Desempeño eléctrico de otro nivel



La nueva Rich 6EV de la reconocida marca mundial Dongfeng y cuya única representación en el país está a cargo de Auteco Mobility, tiene una combinación de atributos que la posicionan como una de las mejores alternativas en el mercado de eléctricos en Colombia.



En primer lugar, logra una autonomía de hasta 400 km (la autonomía depende de las costumbres de manejo y condiciones del terreno) y tiene un sistema de frenos regenerativo, lo que brinda confianza a los usuarios porque durante su uso transforma parte de su energía cinética en energía eléctrica y está almacenada en su batería para poder recorrer más kilómetros.



Con capacidad para cinco ocupantes, cuenta con motor eléctrico de 160 CV y 420 Nm de par, que le proporcionan una velocidad máxima de 110 km/h. Monta una batería de 68 kWh. Integran además para seguridad y confort de todos sus ocupantes, frenos de disco delante y trasero, alarma para peatones, ABS y Airbags.



En cuanto a tecnología, el vehículo cuenta con control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente (HHC), sistema de distribución de frenado (EBD) y sistema de control de tracción (TSC).



Otra de las notables características es su lujoso diseño, equipado además con pantalla táctil, una cámara 360° para una visión completa, silletería de cuero, mandos en el timón, sistema keyless, bloqueo central, dirección electrohidráulica, caja automática y modos de manejo normal, Eco y Sport. Además de tener un diseño aerodinámico, viene con accesorios de fábrica, como barras antivuelco, estribos y el recubrimiento del cargo box para protección al momento de cargar mercancía.



Su capacidad de carga total es de 1,2 toneladas (esta incluye pasajeros) y un platón con un cubicaje de 1,51x1,56 metros.



“Nos complace sorprender gratamente a los colombianos y anunciar esta nueva apuesta, en línea con nuestro compromiso con el desarrollo de la movilidad sostenible y en este sentido nuestro portafolio debe robustecerse en eléctricos para tener una solución adecuada para cada necesidad. Estamos seguros de que este vehículo es una solución no solo para las familias, sino para las empresas que buscan un vehículo que lo tiene todo, con el gran plus de ser eléctrico y contribuir con el medio ambiente y el ahorro de sus bolsillos”, afirma Andrés Cortés Parra, director de Auteco Business.



El nuevo vehículo, que llega al país con todo el respaldo de Auteco Mobility, al ser eléctrico no tiene restricción vehicular, un gran beneficio no solo para las familias, sino para las compañías que hagan uso de la camioneta, pues tiene un 30% más de productividad.

Está disponible por un precio de $174.990.000.

Dato

Auteco Mobility no solo está en la búsqueda de desarrollar más modelos de vehículos para el mercado colombiano, también proyecta desarrollar el ecosistema necesario para la masificación de electromovilidad, como el desarrollo de carga, electrolineras, financiación, entre otros, que contribuyan al impulso de la movilidad sostenible en Colombia.