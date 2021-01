Álvaro José Carvajal Vidarte

Cuando parecía que en el departamento empezaban a ceder los casos de covid-19, el reporte de este miércoles confirmó que la región atraviesa por el momento más difícil del segundo pico de la pandemia.



Además de los 1.590 casos nuevos confirmados este miércoles por las autoridades sanitarias, la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la región ha llevado a que se hayan acumulado decenas de pacientes esperando por una cama.



"Vivimos el día más duro de toda la pandemia. Hemos tenido 95 personas buscando UCI, logramos ubicar en la mañana 22, en la tarde empezamos con 10 y esperábamos ubicar un número similar en el resto de la tarde. No damos abasto", declaró la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes.



Los cerca de 1.600 casos reportados este miércoles se convirtieron en el número más alto de contagios diarios en lo que va 2021, y se igualan a las cifras que registró el departamento durante el primer pico de la pandemia, en agosto de 2020.



"Tenemos más de 1.500 casos nuevos hoy y eso significa que, efectivamente, teníamos un subregistro de datos y que estamos en un incremento notorio", explicó la funcionaria.



Y agregó que "no tenemos la capacidad de dar respuesta con nuestras capacidades inmediatas, estamos en un proceso de apertura que ha implicado mover equipos, prestar equipos, cerrar áreas de hospitales para abrir UCI, hacer un movimiento más grande. Afortunadamente contamos con una red públicoprivada que trabaja de forma conjunta, que se apoyan los unos a los otros".

La funcionaria informó además que de las 99 personas que esperaban UCI en el departamento, 46 eran de Cali y el resto de otros municipios importantes del departamento como Palmira, Dagua, La Victoria, San Pedro, Cartago, Tuluá y Buga.



"Hay un número muy importante de casos que estamos tratando de acomodar, les pido que se cuiden, eso hace que el número de casos baje y nosotros estemos en la capacidad de atenderlos a todos", apuntó la funcionaria.



Lesmes reiteró la importancia del autocuidado y de que los ciudadanos sigan las medidas de protección para evitar contagios en su entorno cercano.



"Lo que venga de aquí en adelante depende de ustedes. Si ustedes no se cuidan, si ustedes no se protegen, si ustedes no usan su tapabocas de forma permanente, no se lavan las manos, no tienen distancia social, esto se va a convertir en una situación inmanejable. El número de casos hoy es ya muy difícil de trabajar", advirtió.

Hasta la mañana de este miércoles, la ocupación de UCI en el Valle llegaba al 96 %. Solo en Cali, la cifra alcanzaba el 97,5 %.



El departamento acumuló este miércoles 150.027 casos de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y 4.674 decesos desde que la pandemia llegó a la región.