Video: Vallecaucano en El Salvador desmintió estar preso por ser acusado de ser pandillero

Sí tuvo problemas con las autoridades de El Salvador, pero no lo acusaron como miembro de una pandilla de ese país. Eso dijo José Antonio Potes, el joven vallecaucano de quien se aseguró que se encontraba en prisión en el país centroamericano tras ser acusado de ser pandillero.



Aunque su familia manifestó que el joven estaba en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador porque, supuestamente, lo acusaron de ser miembro de la pandilla los 'Maras' y de que el señalamiento era producto de un tatuaje que él lleva en el pecho, José Antonio fue enfático en que sí fue detenido, pero por asuntos migratorios.



De acuerdo con un video del joven explicando lo ocurrido, el cual fue divulgado por Semana, él fue que detenido el pasado 21 de enero porque tuvo un problema de migración, puesto que fue sorprendido trabajando trabajando sin un permiso especial para hacerlo.



Mientras camina por las calles de El Salvador y se graba hablando, el joven recalca que se trató de "un mal entendido con Migración", pero que sigue "con ganas de empezar un nuevo camino en este país".



"Soy un joven colombiano que estoy en las calles de El Salvador libre, con el tema mío fue algún malentendido por algo que estaba en la cárcel por temas de pandillas", manifestó el joven quien sí habría viajado a territorio salvadoreño en busca de oportunidades laborales.



Hasta ahora se desconoce si José Antonio se ha comunicado con su familia para aclarar su situación, puesto que su mamá había expresado la preocupación que tenía. "Todas las noches lloro. No me lo dejan ver por ese régimen que hay allá", dijo en diálogo con Noticias Uno Eliana Potes, madre del joven.

