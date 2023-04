Lo que se sabe de la extraña desaparición de un ganadero que iba a cerrar negocio en Cali

A la desaparición de un joven dragoneante en Jamundí, Valle del Cauca, ahora se suma el caso de un ganadero, del que tampoco se tiene rastro desde el pasado viernes 14 de abril, cuando iba a cerrar un negocio en un sector exclusivo de Cali. Al parecer, ambos casos estarían relacionados.



Anderson Santos, de 31 años, es oriundo de Villavicencio, pero está radicado en Cali. Su esposa, Loren Escobar, contó a Semana que el caso ya está en manos de las autoridades y la última vez que lo vio fue el viernes en el sector de Pance.



“Él iba a reunirse con una persona que conoce y que le iba a presentar a unas personas de Buenaventura para hacer un negocio”, dijo la pareja de Anderson, quien también hace negocios con propiedades y vehículos.



La mujer señalo que el ganadero se fue caminando hacia "Puerto 125, centro comercial donde supuestamente se iba a reunir con las personas". Ahora, la Fiscalía está revisando las cámaras de seguridad del sector para seguir el recorrido que hizo.



Sobre la reunión que su esposo adelantaría, Escobar no reveló mayores detalles, pues asegura que no sabe a ciencia cierta de qué negocio iban a hablar. Según ella, se alertó cuando el viernes en la noche Santos no regresó a casa y ahí se inició la búsqueda en redes sociales con ayuda de amigos.



“No tenemos indicios de nada, no nos han hecho una llamada para decir que están pidiendo rescate o alguna cosa y a él no le llegan mensajes al WhatsApp”, explicó la esposa de Anderson, padre de tres niñas.



Además, dio a conocer un detalle clave para la investigación, la persona con quien el ganadero planeaba reunirse es Sebastián Camilo Castañeda, el dragoneante del Inpec que también se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de abril, según denunciaron el sindicato del Instituto y la madre del joven.



“La persona que él conoce se llama Sebastián Castañeda, es quien le iba a presentar a los de Buenaventura y también lo reportaron como desaparecido”, explicó Escobar.



Lo que se sabe del dragoneante

El sindicato el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario denuncia que se desconoce el paradero del joven desde la tarde del viernes. Según se conoció, habría salido a un gimnasio ubicado en el sector de Alfaguara y desde ese momento sus allegados perdieron el rastro.



“Él salió con pinta de gimnasio, acababa de llegar de turnos, nos saludamos en la tarde y desde ese momento tiene el celular apagado”, contó la madre de Sebastián.



La mujer también expresó que su hijo tenía una reunión en un establecimiento comercial en el sector de Pance, sur de Cali. Sin embargo, desde las 2:00 p.m. de ese día no tiene información sobre Castañeda y desconoce si finalmente fue a esa cita.



¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dijo en redes sociales que desde el sábado están trabajando para dar con el paradero de Sebastián y Anderson, "quienes desaparecieron en horas de la noche y fueron vistos por última vez en un establecimiento comercial".



"Por respeto a las familias y a la situación, desde la Alcaldía estamos tomando el caso con la mayor discreción posible. En cuanto tengamos noticias que podamos compartir les haremos saber", escribió en Twitter.