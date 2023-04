La historia del vallecaucano que terminó en prisión en El Salvador porque lo acusan de ser pandillero

Como José Antonio Potes Cáez, de 27 años, fue identificado el joven oriundo del Valle del Cauca quien se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador luego de que, al parecer, lo señalaron de ser miembros de una pandilla del país centroamericano.



Según se conoció, el joven viajó al país centroamericano con el objetivo de trabajar y ayudar económicamente a su familia, sin embargo, fue detenido por hombres al servicio de Nayib Bukele, quien tiene una fuerte política contra los pandilleros, luego de que fue acusado de pertenecer a los 'Maras', una de las pandillas que opera en territorio salvadoreño.



Lea además: Riña por violencia intrafamiliar terminó en presunto caso de feminicidio en el norte de Cali



De acuerdo con lo asegurado por su familia a Noticias Uno, el joven viajó desde el municipio de Río Frío, Valle, hasta El Salvador porque estaba ilusionado con las ofertas laborales y calidad vida que Bukele dice haber en su país, sin embargo, José Antonio fue detenido una vez llegó al aeropuerto por oficiales salvadoreños.



Sobre el porqué lo acusan de ser pandillero, se conoció que todo se debe a un tatuaje que el joven lleva en el pecho y que ha sido el argumento de las autoridades para acusarlo de pertenecer a las pandillas salvadoreñas. Aunque sus familiares han asegurado que el tatuaje es solo el nombre de su abuela con las fechas de nacimiento y defunción, José Antonio no ha logrado demostrar su inocencia.



Lea también: Abren investigación contra patrullero que habría permitido disparos de Andrés Escobar contra manifestantes



"Todas las noches lloro. No me lo dejan ver por ese régimen que hay allá", lamentó en diálogo con Noticias Uno Eliana Potes, madre del joven, quien pidió ayuda de la Cancillería para resolver este caso.



"[Le dijeron] usted está capturado porque pertenece a la ‘Mara 18 de Colombia’. ¿Dónde aquí hay una ‘Mara 18’?", se preguntó Claudia Marcela, pareja del colombiano y madre de su hijo de 4 años.



Admirador de Bukele se fue al Salvador y terminó preso e incomunicado por llevar tatuajes.



Y aquí muchos aplauden. Increíble. pic.twitter.com/4kzGGOzvKw — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) April 17, 2023