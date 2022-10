Video: Supuestos hinchas asaltaron la taquilla de un peaje y a otros vehículos en Cerrito, Valle

El pasado fin de semana, se registró un masivo asalto que causó indignación en redes sociales, donde un grupo de supuestos hinchas asaltaron en conjunto la taquilla de un peaje en Cerrito, sur del Valle del Cauca.



El atraco quedó grabado por un conductor que estaba en la vía, donde se observa cómo varias personas, las cuales viajaban encima de una tractomula, bajaron y asaltaron no solo la taquilla del peaje, sino también a las personas que esperaban en el interior de sus vehículos en el peaje.



Se conoció que estos presuntos delincuentes, quienes tenían camisetas del Deportes Tolima, se estaban desplazando este fin de semana hacia Nariño para el partido contra el Deportivo Pasto.



Sobre este hurto masivo no se tienen mayores detalles, pues las autoridades aún no se han pronuncian sobre este hecho.



🎥 Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/RvZ8JaT2Yr — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 10, 2022