Video: El colapso de una parte de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Jamundí, Valle

En horas de la mañana de este domingo, un fuerte estruendo despertó a los vecinos del centro de Jamundí, Valle, tras el colapsó de una parte de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.



El hecho quedó registrado en video, mostrando el colapso de una de las paredes del edificio, generando que el resto de la estructura también se viniera abajo.

Momento exacto del desplome de pares de iglesia en Jamundí, Valle pic.twitter.com/i9QwNGm3Ic — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) June 12, 2022

Los vecinos del sector se asomaron hacia la calle y vieron los escombros en el lugar, contiguo al parque principal de este municipio. "Eso fue antes de las 10 de la mañana, porque una gente me dicen que estaban en misa. Yo estaba acá adentro cuando oí un estruendo y vi que la casa se llenó de puro polvo. Y salgo a ver, era impresionante el polvero que había allí, dije que tenía que ser algún accidente porque oí que sonaban los bomberos y las ambulancias. Cuando me asomé, alcancé a ver toda esta parte de la parroquia que se había venido. Una señora me dice que alcanzó a pasarse para el lado de acá (del andén), ella sí vio todo", contó una de las habitantes de la zona.

Este domingo se desplomó parte de la iglesia del municipio de Jamundí, al parecer por las consecuencias del fuerte invierno que se ha registrado en los últimos días.



Video: Raúl Palacios / El País pic.twitter.com/4Q4yqJwXuc — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 12, 2022

Por fortuna, el hecho no dejó heridos y las autoridades confirmaron que la parte que se desplomó correspondía al vestier del párroco, junto a la casa cural.



"Veníamos trabajando con los equipos técnicos de la Alcaldía y por supuesto con la Arquidiócesis, para mirar cuáles son las acciones que se van a adelantar para poder restaurarla y poderla mejorar, desafortunadamente las fuertes lluvias del día de anoche hicieron que la estructura se llenara de más agua y colapsara la parte de atrás de la iglesia. Ahora están los equipos removiendo escombros y determinando cuáles son las acciones a seguir para poder garantizar la estabilidad de la estructura y sobretodo preservar este patrimonio", aseguró el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

Esto fue lo que dijo el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez sobre el hecho. "Las fuertes lluvias hicieron que colapsara la parte de atrás. Hay que determinar cuáles son las acciones a seguir para poder garantizar la estabilidad de la estructura y preservar este patrimonio". pic.twitter.com/eoq7YOKg5J — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 12, 2022

Esta parroquia hace parte del patrimonio cultural e histórico del municipio al sur del departamento. "Es una iglesia que fue terminada en 1809 por Mateo Cardona, que ha prestado servicios invaluables para nuestra comunidad, por eso lo que hacemos es un llamado a toda la comunidad para abrazar la iglesia y poder superar esta situación tan compleja", expresó el mandatario.