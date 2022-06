El drama de cien familias de una vereda de El Cerrito por una montaña que las podría arrasar

Los últimos tres meses de la vida de Alicia González, quien tiene 83 años, han sido los más agobiantes, a tal punto que conciliar el sueño es una tarea difícil de lograr. Todo por culpa de una cárcava (socavón) que crece sin control y se impone ante sus ojos, en lo alto de la montaña que cobija su humilde vivienda.



Junto a su hijo Antonio Quintero, un campesino de 57 años con quien vive, cada noche doña Alicia ruega a los santos de su devoción para que no sigan cayendo rocas, tierra y árboles de lo alto de la peña, amenazando con arrasar su vivienda y las de aproximadamente otras 30 familias cercanas a la montaña, sin contar los cultivos, la fauna y la vegetación.

Además de El Cerrito, otros municipios con escenarios similares son: Florida, en el res- guardo indígena de San Juanito, y Yumbo, en el sector de Techo azul.

Ellos viven en la vereda La Honda, corregimiento El Castillo del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Una vez se llega allá es imposible ignorar lo que se ve y lo que se escucha. Toneladas de tierra a punto de desprenderse y piedras que se golpean entre sí, mientras se desploman de la altura. Residuos que tienen un solo camino: el cauce de la microcuenca La Honda, que de una simple quebrada puede pasar a un embravecido río.



“Yo sé que en algún momento tendré que morirme, pero sufro al pensar en el futuro de mis hijos. Esta tierra es lo único que tenemos, es el fruto de más de cincuenta años de trabajo, de esfuerzo y mucho amor. Nos dicen que van a reubicarnos, pero nos ayudarán unos meses y luego seguramente nos dejan a la mano de Dios. Llegan solo con promesas y nada más”, confiesa entre lágrimas la señora Alicia González, al imaginar que el día menos pensado tendrá que abandonar su hogar.

La Administración Municipal de El Cerrito ha definido rutas de evacuación, puntos de encuentro y fijado el coliseo municipal como posible albergue temporal.

***

La historia empezó hace aproximadamente diez años. Un pequeño pelón en el filo de la montaña fue la primera alerta, pero nadie prestó atención. Poco a poco, todo lo que bajaba de la loma hizo que el cauce de la quebrada se fuera ampliando, incrementando más el riesgo para los habitantes del sector.



Tal y como rememora Antonio Quintero, el canal de agua de la quebrada La Honda se cruzaba de un paso, ahora eso es imposible porque se ha convertido en una grieta que mide, incluso, en algunos tramos, más de 30 metros de ancho y hasta cinco metros de profundidad. Fabio Rivera, nacido y criado en el corregimiento El Castillo, límites con la vereda La Honda, confiesa que tampoco puede dormir tranquilo al imaginar que, en cualquier momento, pueda ocurrir una tragedia como la de Mocoa.



Él se considera uno de los más perjudicados por la fuerza de la quebrada que “se ha comido, como si fuera un taladro” más de tres hectáreas de su finca.

Antonio Quintero señala con su dedo cómo han desaparecido cinco hectáreas de tierra en las que antes cultibaba frutales y otros productos, lo que ha afectado la economía de la familia. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Pero también sufre por quienes están aguas abajo de La Honda, “porque cuando la montaña termine de caerse no solo puede sepultar a muchas personas, sino que causaría inundaciones y pondría en riesgo la vida de decenas de familias que creen no estar en peligro. A eso le sumamos posibles afectaciones en el acueducto de El Cerrito, y ni qué decir de la vía de acceso que, según la dimensión de la emergencia, quedaría imposible de transitar, y por consiguiente no habría manera de recibir ayudas”.



Las autoridades de la localidad afirman que son cinco las viviendas que están actualmente en riesgo inminente por un eventual deslizamiento de la montaña y, tal vez, doce más en peligro por inundaciones, pero Margarita Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Honda, afirma que las cuentas están mal hechas y el riesgo es muchísimo mayor.



De acuerdo con un censo que avanza en un 83 %, liderado por la comunidad en coordinación con organismos como la Defensa Civil y Gestión del Riesgo, un factor a considerar es que la mayoría de la población tiene 50 años o más y, en caso de una emergencia, no tendrían cómo informarse y menos cómo salir de sus casas.



El único medio de comunicación que funciona actualmente entre los vecinos es un grupo de WhatsApp, por el cual comparten fotos e información del estado de la montaña, o al menos de lo que ellos alcanzan a observar.



“El problema es que no todos los campesinos saben utilizar este tipo de tecnologías, en el sector de las viviendas no hay señal o simplemente siguen utilizando los ‘teléfonos flechita’, en los que el internet no funciona”, aclara la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Honda, Margarita Martínez.

Es hora de atender los llamados de la comunidad. Dicen que organicemos un botiquín y que estemos listos para reaccionar, pero en esos casos no da tiempo de nada. Es mejor prevenir la tragedia y no prepararse para atenderla”. Carlos Martínez, raizal de La Honda.

Al igual que la mayor parte del municipio, el corregimiento El Castillo basa su economía en la agricultura. En La Honda se cultivan cítricos, frutales y otros productos que han desapareciendo por la falla geológica.

Las posibles soluciones



Ante este panorama la alcaldesa de El Cerrito, Luz Dary Roa, explica que como administración no les ha faltado voluntad, pero argumenta que la comunidad afectada está en una zona declarada, a través de la Ley 2 de 1959, como reserva forestal, y por eso no se puede intervenir. Además, dice que el municipio es de categoría cinco y no cuenta con los recursos técnicos ni económicos para este tipo de emergencias.



Como si fuera poco, no hay claridad sobre cuál es la entidad que autoriza la intervención en la montaña y/o en la quebrada para evitar una posible catástrofe. Desde la oficina de Gestión del Riesgo de El Cerrito se afirma que es la Agencia Nacional Minera o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero estos dicen que no tienen competencia en el control de la emergencia, entonces no hay certeza de qué camino seguir.



“Decirte que vamos a encontrar una solución definitiva a la problemática es decir mentiras. Esto es un fenómeno natural (falla geológica) que ha sido estudiado tanto por los geólogos de la CVC como de Gestión del Riesgo del Valle. Hemos realizado obras de mitigación porque una solución definitiva a la problemática no la podemos plantear”, precisa Diego Fernando Medina, técnico operativo de la Oficina de Gestión del Riesgo de El Cerrito.



“Estamos preocupados porque no queremos que ocurra ninguna tragedia. Sinceramente solo mi Dios, con todo su poder, puede detener ese derrumbe, porque nosotros como seres humanos no lo podemos hacer, es un tema de la naturaleza”, comenta la Mandataria.

Habitantes de La Honda crearon una cartografía de la vereda que sirve de referencia para identificar cuáles son los pun- tos de mayor peligro, por el desprendimiento de masa de la montaña y por las avalanchas.

A la fecha, lo único que se le permite a la Alcaldía y, que incluso se le obliga hacer, es la descolmatación - retiro de los materiales sólidos - de la quebrada. La última de estas labores, realizada con apoyo de maquinaria amarilla de la Gobernación, se hizo en abril del presente año y tuvo un costo de $ 600 millones. Estos trabajos se lograron porque la comunidad interpuso una acción popular reclamando ayuda y en la sentencia 214, emitida en el año 2013, se ordenó atender las recomendaciones dadas por la CVC.



No obstante, tal y como lo denuncia la comunidad y lo afirma la Administración, este trabajo no se hace con la regularidad que lo ordena la sentencia (dos veces al año). “Solo podemos descolmatar y colocar ese material en las orillas como barreras para despejar el cauce de la quebrada, pero la arena se va deslizando cuando llueve y el trabajo se termina en un dos por tres”, confirma la Alcaldesa.



Otros aspectos que debe asumir la Administración Municipal de El Cerrito, en cumplimento de esa sentencia, es la zonificación que básicamente permitirá determinar cuáles son los lotes que están en peligro y necesitan ser priorizados. Pero tampoco se ha materializado.

“Son varias las alternativas que tiene la Administración Municipal para la realización de esta zonificación, por ejemplo, la CVC mediante convenios interadministrativos con las Universidad del Valle ha realizado estudios por riesgo en varios municipios del departamento, el Servicio Geológico Colombiano también podría realizarlo, o alguna Universidad en el país con competencias para este tipo de estudios o alguna empresa con la experiencia para tal fin. Este tipo de investigaciones son muy costosas, por lo cual insisto que la Administración Municipal deberá realizar la gestión para lograr convenios y acuerdos que lleven a la realización de esta zonificación”, advierte la geóloga, Ruth Mandivelso.

El jarillón que se ha construido en las orillas de la quebrada La Honda, corregimiento El Castillo en El Cerrito, está en peligro de desaparecer por las lluvias de las últimas semanas, esto implica un riesgo de inundación para las viviendas de la ribera Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

“El nivel de respuesta que demanda la vereda para esta emergencia debe ser más dinámica. Tenemos varias zonas en las que somos los vecinos quienes nos hemos pues- to en la tarea de buscar cómo reducimos el riesgo”. Margarita Martínez, presidenta JAC La Honda.

El arquitecto Diego Fernando Quintero, funcionario de la CVC, informó que presentarán a la Alcaldía de El Cerrito tres propuestas con base en un análisis topográfico del área a intervenir: Primero, es una delimitación de la zona en condición de riesgo; segundo, la intervención de un cauce tributario a la quebrada la Honda y, tercero, el aislamiento de la corona del movimiento en masa, en una longitud de 30 metros.



Esta semana se instalará un sistema de alerta temprana en cuatro puntos de la vereda La Honda para monitorear en tiempo real la situación que presenta la cárcava. Para ello, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo departamental, ha destinado algunos recursos.



Para la geóloga Mendivelso, este trabajo es importante porque aporta valiosa información que podrá ser utilizada en el momento de la realización de la zonificación, mencionada anteriormente. Pero insistió en que por ese territorio pasa una falla geológica que estaría produciendo la amenaza.



La comunidad de la vereda la Honda ruega por una atención oportuna y respuesta formal a las solicitudes que han realizado, no solo a la Administración Municipal sino a entidades como la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca.



“Esperamos que no sigan haciendo informes y más informes de la situación sino un estudio detallado que nos dé esperanza de encontrar una solución”, afirma por su parte Julián Camilo Arias, habitante de La Honda.



Desde el Concejo Municipal de El Cerrito varios cabildantes ya han anunciado su apoyo para escalonar este problema ante el Gobierno Nacional, si así es necesario.



Hoy, el 80% del departamento del Valle se encuentra en alerta roja por fenómenos de remoción en masa, según el Ideam.