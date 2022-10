Las autoridades viales confirmaron que la vía que comunica a Buga con Buenaventura continúa habilitada, pero con alerta porque aún hay riesgo por nuevos deslizamientos.



Luego de que el tránsito por la vía tuvo que ser inhabilitado por varios días debido a un fuerte deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 41+160, Invías detalló que hay paso en contraflujo por un carril a la altura de Los Tubos, sector donde se han registrado derrumbes las últimas semanas.



Al respecto, se indicó que se instaló un Puesto de Mando Unificado con el fin de crear un plan de contingencia con el cual se pueda responder en caso de que se vuelvan a registrar derrumbes que lleven a que el paso vehicular en la vía Buga - Buenaventura se tenga que inhabilitar de nuevo.



"Podemos dar un parte de tranquilidad, pero eso no quiere decir que no se vaya a seguir viniendo la montaña. Al menos se ha despejado ese sector que era critico para el paso de los vehículos; en la montaña se habían hechos unas obras, pero hubo fallas y podría haber más", indicaron las autoridades de Gestión del Riesgo.



Aunque en las terminales de transporte de Cali y Buga sí se están despachando vehículos para Buenaventura, en el recorrido pueden presentarse demoras porque, debido a las labores que aún realiza Invías en la vía, hay momentos en que el tránsito es con pare y siga.



Cabe destacar que el trabajo del Invías en el sitio crítico del kilómetro 41 continuará, así como el monitoreo permanente de la montaña, pues el objetivo es recuperar la transitabilidad por la segunda calzada, en doble sentido, y concluir la reconstrucción del talud izquierdo que cedió ante las lluvias, para alcanzar así la movilidad total por las dos calzadas del corredor vial.

