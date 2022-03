"Vamos a dejar adjudicado Buga-Buenaventura": presidente Duque en su visita al Valle

El presidente Iván Duque, de visita en el Valle del Cauca, respondió al llamado de la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, para poder asegurar los recursos que permitan culminar distintas obras viales que están pendientes aún.



La Gobernadora del Valle le hizo un llamado al mandatario nacional para que asegurara y adelantara el proceso de licitación de la vía Buga-Buenaventura, reanudara el proceso de la vía Mulaló-Loboguerrero y que se llevara a cabo el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, antes de culminar su periodo.



Ante esto, Duque aseguró que hasta el momento, el Gobierno ha invertido $18 billones en el departamento en proyectos que ya han culminado o están en ejecución.

"Yo me comprometí con que le sacaríamos la licitación de la malla vial del Valle Accesos Cali-Palmira, adjudicada. Y adjudicada con una participación de interesados que llegó al máximo número de participantes en un proyecto licitatorio de infraestructura de concesión. La primera vía 5G. Dos: vamos a dejar adjudicado Buga-Buenaventura, vamos a dejar también el proceso de Mulaló-Loboguerrero. Tenemos las vías del Samán, que tienen que ver mucho con este departamento", expresó el Presidente.



Ante esto, la mandataria vallecaucana expresó su agradecimiento al presidente Iván Duque.



"Decirle al Presidente que mil gracias. (...) Nos sentamos con usted y le dijimos: "presidente, estas son las prioridades del Valle del Cauca" (...) Y hoy, la única que falta por cumplir, me dijo de venida en el avión, "no me voy sin poner la primera piedra de la vía Buga-Buenaventura", que es una vía que llevamos más de diez años en el Valle del Cauca pero nos cumplió con desentrabar Mulaló-Loboguerrero, que eso era un tema bastante alto con el tema del medio ambiente. Sacó la primera 5G que se hizo en el país que fue la malla vial del Valle del Cauca", expresó Roldán.



De igual forma, Duque aseguró que "ya estamos trabajando en el tema que nos queda pendiente de consulta previa para que tengamos el dragado de profundidad de Buenaventura, ya estamos avanzando con el dragado de mantenimiento".