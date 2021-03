Valle ha ejecutado el 100% de proyectos tecnológicos y científicos, según Minciencias

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Valle del Cauca logró ejecutar el 100% de los proyectos tecnológicos y científicos, según Mabel Gisela Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.



La funcionaria destacó que el departamento ha entendido la importancia de democratizar y regionalizar el conocimiento.



En el marco de la segunda Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se lleva a cabo en el Valle, la jefa de esa cartera y el Embajador de Israel, Christian Cantor, se reunieron con académicos del departamento, gremios, directivos de las Cámaras de Comercio del departamento y alcaldes de los diferentes municipios de la región para construir alianzas que permitan la generación de conocimiento a partir de investigaciones e innovación articuladas por Minciencias para lograr la cooperación de un aliado estratégico como Israel.

La ministra Torres destacó la histórica cifra del 126% en ejecución de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías. El Valle del Cauca fue uno de los tres departamentos del país que logró ejecutar el 100 por ciento.



"Fue así como el departamento del Valle del Cauca logró ejecutar el 100% de los proyectos. El Valle ha entendido la importancia de democratizar y regionalizar el conocimiento porque el sector académico, industrial e investigativo se están articulando para lograr que desde el conocimiento se genere un habitad sostenible, construcciones sostenibles, energía y agroindustria en beneficio del desarrollo de la región", manifestó.



Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, explicó que "tener hoy 360 jóvenes que se destacan en la ciencia, como referentes del departamento, e incluirlos en un proyecto semilla apoyado por Minciencias nos va a permitir que sigamos llevando a nuestros hijos del departamento a ser refrentes de innovación e investigación como ya lo hacen nuestras dos representantes en la Nasa".



Entre tanto, el embajador de Israel, Christian Cantor, enfatizó en las oportunidades que tiene el Valle del Cauca en el ámbito de la agroindustria y la ciencia.



"Todo lo que tiene que ver con la agroindustria es supremamente importante para trabajar articuladamente en una cooperación que nos permita generar investigaciones para la región a partir de proyectos de innovación donde se encuentren los tres actores: sector privado, la academia y los centros de investigación para construir alianzas con el gobierno que nos permitan transferir el conocimiento", indicó.

Por último, el Ministerio de de Ciencia, Tecnología e Innovación invitó a los interesados en participar de la segunda Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación a participar desde su casa o lugar de trabajo, únicamente ingresando a la página web www.conocimientoeinnovacion.co.

En la agenda de este miércoles se destaca la participación de la ministra, Mabel Gisela Torres Torres, con el 'Diálogo con Mujeres Jóvenes: +Mujer + Ciencia + Equidad', a las 3:30 p.m.

Agenda virtual

- 8:00 a.m. Conferencia: La importancia de la mujer en la ciencia, Dra. Pilar Corena, Química egresada de Univalle.



- 8:30 a.m. Conferencia: Reptiles y Anfibios “Venenosos y Tóxicos” del Valle del Cauca, Wilmar Bolívar Biólogo, Docente Dpto. de Biología Universidad del Valle.



- 9:10 a.m. Visita guiada por la plataforma de la Carpa de Melquíades y concurso, a cargo de estudiantes de la Universidad del Valle.