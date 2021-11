Un vallecaucano es el hombre que más árboles ha sembrado en Colombia, esta es su historia

En el Valle vive el hombre que más ha sembrado árboles en Colombia. Se trata de Hernando Betancourt Suárez, un empresario y filántropo, que ha sembrado y donado más de medio millón de árboles en diferentes zonas del territorio nacional y además ha hecho siembras en 117 países.



Por esta labor, el Concejo de Cali le entregó ayer la Medalla Santiago de Cali en Grado Cruz de Oro. Él se describe como un colombiano quilichagüeño de origen cartagüeño, pues nació en Cartago y a los 6 años se mudó con su familia al norte del Cauca.



“Tuvimos cultivos de piña en el departamento del Cauca, llegamos a tener los cultivos más grandes de Colombia a nivel familiar. Hice mis estudios de bachiller en Santander, en el Instituto Técnico, ahí termine bachillerato con mucho trabajo, recuerdo que en quinto de bachillerato le dije a mi papá que no quería seguir estudiando y él me dijo terminas o terminas aunque no hagas nada más”, cuenta.



Se ha destacado por realizar acciones humanitarias hace 25 años y pese a no realizar estudios universitarios ha compartido su experiencia de vida en diferentes aulas educativas.



Su historia con los árboles empezó cuando su padre falleció hace 11 años, en ese momento decidió sembrar un árbol en su memoria, en el Parque Omar en la ciudad de Panamá, y así continuó con la tradición de comprar un árbol y sembrarlo cuando visita otros países.

Don Hernando ha sembrado árboles en 1023 ciudades y se considera un embajador de buena voluntad. En sus viajes de negocios o vacaciones ha tenido la oportunidad de sembrar árboles con reconocidos personajes, como el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el capitán y la tripulación del crucero Royal Caribbean, el sobrino del Papa Francisco y el Vicepresidente de Costa Rica.



Para expandir la siembra de árboles, decidió crear en el año 2017 su propio vivero, un lugar que empezó en tan solo 100 metros y que hoy en día se ha convertido en uno de los pocos viveros en el mundo que pertenece a un particular y que regala árboles.



“La idea del vivero nació tomando un tinto con el Coronel Edgar Orlando Rodríguez, el comandante de la Policía del Cauca. Estábamos tomándonos un tinto, me mostró un libro de proyectos productivos de la Policía y me dijo que por qué no hacía un vivero. Así nació “El Paraíso”, yo regalo árboles a niños, particulares o empresarios, les digo que si recibieron algo pueden convertirlo en una cadena de generosidad”.



En el Valle ha realizado diferentes labores de ornato, donando más de 26.000 arbustos florales para la vía al mar, desde el km 9 al km 22 y de 1.300 especies florales y arbóreas en el corredor verde de la Avenida Sexta Norte, entre Calles 37 y 67 norte.

“Subí al km 18 y dije: esto está muy mal de flores, ahí decidí regalar unas flores, ahora llevamos 26 mil, no soy político, tampoco somos una fundación, ni somos contratistas, simplemente yo digo voy para mi finca y ¿cuál es mi finca? el área pública. El día que entendamos que lo publicó es de todos, esto funciona”.



Además, piensa llenar de flores la Vía Panamericana, desde el peaje de Villa Rica hasta Santander de Quilichao, con el objetivo de convertirla en la autopista floral más bonita del mundo. “Le hemos donado árboles a más de 300 municipios, ahora le estamos donando a la Gobernación del Valle para los I Juegos Panamericanos Junior, quiero que esto se replique en otras ciudades de Colombia”, aseguró.



Con la condecoración, el Concejo de Cali reconoce el legado a favor de la paz, la reconciliación y el bienestar, que a través de la siembra de árboles en el territorio nacional y alrededor del mundo, hace este vallecaucano que quiera seguir ampliando su gesta ambientalista.

Donaciones de árboles

Todo el que quiera puede acercarse al Vivero El Paraíso y recibir árboles para plantar:



“Cualquiera puede ir sin ningún tipo de protocolo y se le dan 10 árboles, la persona puede sembrar estas plantas donde consideren. Para las escuelas, entregamos árboles plantones, y se les pide una carta solicitando las especies, videos de los niños comprometiéndose para estas siembras y de las actividades realizadas por ellos”, dijo Hernando Betancourt.