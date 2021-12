Un nuevo lesionado por pólvora reportó el Valle en su boletín diario de este sábado, con lo cual la cifra de quemados en el departamento durante diciembre de 2021 llegó a 24.



El hecho se registró en Pradera y se trató de un menor de edad, entre los 10 y 17 años, que sufrió una lesión auditiva.



De los 24 quemados por pólvora en el Valle en lo corrido de diciembre, 12 han sido menores de edad y 12, mayores. 20 son hombres y cuatro, mujeres.



En la mitad de los hechos la quemadura ha afectado miembros superiores, en cuatro casos se ha presentado lesión ocular, en tres las quemaduras han afectado tronco y genitales, en dos ha habido amputación de dedos de manos y en otros dos, quemadura de cuello y cabeza. El reportado este sábado es el primero en el que se presenta una lesión auditiva.



Cali es la ciudad con más casos (12), seguida de Tuluá (4), Buga, Florida y La Victoria (2 casos cada una) y Pradera y Cartago (1 cada una).



Adicionalmente, el distrito especial de Buenaventura -que el Instituto Nacional de Salud, INS, contabiliza por aparte- reporta un menor de edad lesionado el pasado 7 de diciembre.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que no compre ni queme pólvora e indicaron que actualmente es difícil restringir el acceso a la misma.



"No podemos pedirle a las autoridades poner un policía en cada esquina. La ciudad está llena de dificultades, problemas de seguridad, y efectivamente tenemos un problema de fácil acceso a la pólvora", reflexionó el viernes María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



Y recalcó: "quisiéramos pedir conciencia ciudadana, cuidado ciudadano, responsabilidad de los adultos con los niños y especialmente a los hombres jóvenes que son los que tienen la peor parte siempre. Aprender que la pólvora es un elemento explosivo y que debe ser usado en manos expertas".



Quemados a nivel nacional

Con corte a las 6:00 a.m., 258 personas habían sido reportadas como quemadas por pólvora a nivel nacional durante lo que va de la temporada de fin de año en el país, según el reporte del INS.



La cifra preocupa a las autoridades, puesto que representa un aumento casi del 40 % en comparación con los casos registrados en el mismo periodo del año pasado (185 lesionados) y del 10 % en comparación con 2019 (231 lesionados).



Antioquia es la región que ha reportado más quemados (32), seguida del Valle del Cauca (24), Bogotá (23), Tolima (23) y Cauca (16).



También tienen diez o más casos los departamentos de Atlántico (15), Nariño (11), Caldas (11), Santander (10) y Bolívar (10).

La mayoría de los afectados (165) han sido mayores de 18 años; sin embargo, la cifra de menores quemados ya casi alcanza el centenar (93).



El tipo de lesión más común es quemadura (presente en el 91,1 % de los casos), seguida de laceración (61,6 %), contusión (24 %), daño ocular (10,5 %), amputación (7,4 %) y daño auditivo (3,1 %). Dos personas han fallecido.



En el 65,9 % de los casos la persona afectada manipulaba el artefacto explosivo; mientras que los elementos que han generado más lesiones son los totes (26,7 %), los voladores (13,7 %) y los volcanes (9,8 %).