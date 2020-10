"Tenemos que restringir movilidad sin acabar vida económica": Salud del Valle, por casos de covid

Álvaro José Carvajal Vidarte

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió este martes de la necesidad de aplicar medidas que restrinjan la movilidad durante los últimos meses del año, pero sin que esto signifique sacrificar la reactivación laboral en la región.



Las palabras de la funcionaria se dieron en el marco de la 'Cumbre Metropolitana covid-19: Retos y perspectivas territoriales', que se lleva a cabo en la sede de la Secretaría de Cultura de Cali.



Lesmes expuso cómo ha sido la evolución de la pandemia en la región, que se ha mantenido en una meseta de constante de casos que no ha bajado.



Sin embargo, la funcionaria advirtió que las festividades de fin de año y el próximo Día sin Iva traen importantes retos para que la cantidad de nuevos casos no se vaya a disparar e invitó a los alcaldes a buscar medidas que ayuden a reducir la movilidad, pero no impacten gravemente a la economía.



"Se acabó el año. Nos quedan dos meses, señores alcaldes, en los que tendremos que ingeniárnoslas para buscar la restricción de la movilidad sin acabar la vida económica. Es una coyuntura muy difícil, porque no podemos acabar la vida laboral, la vida económica, preservando la salud pero tampoco puede ser a la inversa", precisó.



Agregó que su máxima preocupación actualmente es el próximo 31 de octubre, día de Halloween, por el riesgo de que fiestas y eventos en sitios concurridos, como centros comerciales.



"Tenemos que encontrar la forma de que las fiestas de Halloween se realicen en las casas. Ni siquiera en las unidades residenciales: dentro de las casas para proteger los niños", apuntó.

Lesmes añadió que para diciembre se viene el reto de tener un fin de año "medianamente normal, con muchas compras ojalá, pero con pocas festividades, para tratar de terminar el año y empezar un 2021 que tampoco será tranquilo desde la prestación de servicios de salud".



La secretaria enfatizó en la necesidad de retomar la vida social y el turismo con responsabilidad y cuidado, y puso el ejemplo de Calima-Darién, que luego de haber cerrado fronteras empezó a reabrir sus actividades turísticas y tuvo incremento en el número de contagios de 146% con respecto al mes anterior.



"El covid llegó para quedarse, que nos va a acompañar durante unos años años más; no son unos meses, unos años más, hasta que aparezca la vacuna o hasta que nosotros logremos una inmunidad de rebaño que, según las cifras que tenemos de la seroprevalencia (personas que han tenido contacto con el virus) en Cali, estamos lejísimos de ella", puntualizó.



La cumbre, que se realiza desde las 9:00 de la mañana, cuenta con la presencia de los alcaldes de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, los autoridades de Salud de Candelaria y Dagua; de la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; del viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso; y de las secretarias de Salud de Cali y el Valle, Miyerlandi Torres y María Cristina Lesmes, entre otras autoridades sanitarias.



