Gobernación no iniciará embargos a morosos de impuestos durante lo que resta del año

Álvaro José Carvajal Vidarte

Durante lo que resta de 2020 la Gobernación del Valle no adelantará nuevos procesos de embargo contra las personas que estén en mora en el pago de sus impuestos, así lo dio a conocer este lunes la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



"Invito a todos los ciudadanos a que hagan sus pagos oportunamente, que no se les generen intereses moratorios; pero desde la Gobernación del Valle no vamos a hacer un solo embargo y vamos a esperar a hacer unos acuerdos de pago que le den una oportunidad a la gente de ponerse al día", informó la mandataria.



Roldán también aprovechó para hacer un llamado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y a los alcaldes de los municipios del departamento para que otorguen periodos de gracia a los ciudadanos, afectados por la pandemia del covid-19.



"Quiero hacer un llamado a los alcaldes y a la Dian para que en estos momentos duros, en estos momentos difíciles que está viviendo la sociedad económicamente, no embarguemos a los ciudadanos porque deban impuestos de predial, impuesto automotor", dijo la Gobernadora.



Pidió que se dé "un espacio prudencial para que podamos reactivar económicamente a cada uno de los municipios de Colombia para poder exigirle el pago a los ciudadano. Hoy lamentablemente todos están viviendo una situación muy dura y no es un momento para que a un ciudadano le llegue una notificación de embargo".



A través de Twitter, la entidad le respondió a la Mandataria que "la directriz de la Dian es no embargar a quienes se hayan atrasado en el cumplimiento de sus obligaciones con ocasión de la pandemia de covid-19 y lo estamos cumpliendo".



Pero, agregaron, "hay personas que históricamente se han quedado con retenciones en la fuente e IVAs (sic) de los colombianos y cuyas obligaciones están a punto de prescribir, desde el 2016 estamos cobrándoles como es nuestro deber"



Añadieron que están abiertos "a revisar los casos y también a otorgar facilidades de pago a 12 meses, para evitar procesos o embargos"

La gerente de la Unidad Especial de Rentas del departamento, Zoraida Bravo, indicó por otra parte que, según lo dictado por la Gobernadora, a partir de la fecha no se llevarán a cabo las diligencias de procesos de embargo para quienes tengan deudas vencidas.



Sin embargo, aclaró que "la decisión de la Gobernadora no quiere decir que los procesos que ya están en curso se suspendan, pues la única forma de salir de un proceso de embargo es el pago".