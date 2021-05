Valle sufre desabastecimiento general de gasolina: así está la situación

Alejandro Cabra Hernandez

Los bloqueos de las vías, debido a las jornadas de manifestación por el Paro Nacional, han afectado el transporte de combustible en el Valle del Cauca, por lo cual, los niveles de abastecimiento de gasolina son críticos en varios municipios del departamento.



Según indicó Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Ciev, debido a las restricciones de movilidad en las diferentes vías del departamento “se ha presentado un desabastecimiento general en muchos municipios del departamento y los casos más graves se presentan en Cali y Palmira”.

Lea también: Hombre terminó herido cuando intentó robar cableado eléctrico en estación de La Luna



Asimismo, mencionó que es necesario que se fortalezcan los corredores humanitarios para lograr un abastecimiento de combustible pronto, puesto que, este además está generando problemas de orden público, como vandalismo y saqueos, que ponen también en riesgo a la población.



“Todos los municipios del Valle se han visto afectados, tienen niveles bajos de abastecimiento, pero entre los más afectados también están Yumbo, Buga y Buenaventura. La necesidad es muy grande y esperamos que los corredores se puedan fortalecer para permitir una continuidad en este proceso y así mejorar el abastecimiento”, dijo Maldonado.

Lea también: Lento abastecimiento de combustible en solo 4 estaciones en Cali, hay filas de horas



Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó que, junto con la comunidad, la Iglesia, la Gobernación y las Fuerzas Militares, ya se logró tener un corredor de suministros entre Yumbo y Cali. Además, aseguró que ya inició el restablecimiento de combustibles en algunas zonas del departamento.



“Logramos habilitar el corredor de abastecimiento seguro en el Valle del Cauca; llevamos varios carrotanques, uno de ellos para el Aeropuerto de Palmira que estaba en alerta roja y mandamos dos para los municipios aledaños a Cali. Si en los próximos días continúa el flujo constante como se dio ayer, podríamos tener reabastecido plenamente el departamento en unos tres días aproximadamente”, acotó el Ministro.



Por su parte, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, manifestó que hay un desabastecimiento generalizado de combustible en el municipio e hizo un llamado a la comunidad a permitir el paso de los vehículos que transportan el combustible, así como a no vandalizar las estaciones de la ciudad porque esto también retrasa la prestación del servicio.



“Prácticamente se ha acabado toda la gasolina en Palmira, nos hemos reunido con los gremios de las gasolineras y con el personal de la planta en Yumbo con el objetivo de crear esas rutas seguras para el abastecimiento. En la ciudad no se puede permitir que se estén vandalizando las estaciones de servicio porque entre más las dañen, más se va a tomar en restablecer el servicio”, comentó el Mandatario.



De igual forma, el Director del Ciev detalló que es necesario que no se vandalicen más las estaciones de servicio porque, en el caso de Cali, “entre el 40 y el 45% de las estaciones de gasolina están dañadas, fueron vandalizadas y no van a poder prestar servicio en corto plazo, lo cual no va a permitir que se vuelva a la normalidad del suministro del combustible en la ciudad”.