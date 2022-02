Se agrava la crisis portuaria en Buenaventura por 'invasión' de contenedores

Los terminales portuarios de Buenaventura atraviesan una verdadera crisis económica que los tiene al borde del caos. De manera paradójica esta vez no es por el represamiento de carga de comercio exterior como ha pasado en años anteriores, sino por el represamiento de contenedores, todos vacíos.



El problema es que en esos terminales se contabilizan más de 6000 contenedores que están almacenados y la navieras que llegan con sus buques no se los quieren llevar vacíos.



El impacto de esta situación es que la operación portuaria no solo se merma considerablemente, sino que se genera un incremento en los fletes para los importadores y exportadores que llegan al 60 %, expresó Franklin Ruiz Palacios, vocero del Comité Intergremial y Empresarial de Buenaventura.



De igual manera, los transportadores afrontan una enorme dificultad para descargar los contenedores vacíos en Buenaventura, dado que esa situación hace insostenible la operación logística en la ciudad - puerto.



El año pasado, dicha operación tardaba en promedio cuatro horas, pero en este momento puede tardar hasta 4 días, lo que genera sobrecostos para los importadores, exportadores y transportadores.



Nidia Hernández Jiménez, presidente Ejecutiva de Colfecar, gremio que agrupa a los transportadores de carga por carretera, le envió un SOS a la ministra del ramo para que ayude en la solución del problema.



El gremio propone que los cobros por demora en la entrega del contenedor vacío por parte de las navieras deben cesar una vez el vehículo de carga logre el enturnamiento en el sitio destinado para esta actividad.

Analdex, el gremio de los exportadores, también le hizo un llamado al Gobierno para buscarle soluciones a la crisis de los contenedores en el mundo.

En segundo lugar que las navieras pueden otorgar un mayor número de días libres a los importadores, en promedio dan 10 días, pero teniendo en cuenta que las motonaves no se están llevando los contenedores vacíos, deberían darles un mayor número de días calendario.



“Es urgente tomar acciones porque los días libres empiezan a correr una vez el contenedor lleno es descargado en la terminal portuaria y la sumatoria de tiempos en cada etapa del proceso de importación van generando días adicionales que superan el límite que otorgan las navieras donde cada día adicional tiene un costo a favor de estas entre US$120 y US$150”, dijo.



Asimismo, propuso que los patios de contenedores deberían operar los siete días de la semana y las 24 horas para agilizar las operaciones y reducir costos.



El panorama para el principal puerto sobre el Pacífico es preocupante, pues las líneas marítimas están privilegiando llevar los buques a cargar a otros puertos donde los fletes son más rentables.



“Están llegando menos motonaves a Buenaventura para retirar esos contenedores vacíos que están almacenados”, anotó el vocero del Comité Intergremial.



Como se recordará, la llamada crisis de los contenedores completa varios meses sin que se tenga una solución a la vista. El problema se originó en plena pandemia, en el año 2020, cuando los países se vieron obligados a cerrar sus fronteras para evitar el aumento de la propagación del covid. ¿Qué pasó? las navieras que llegaron con sus buques cargados a Europa descargaron miles de contenedores y no pudieron volverlos a cargar para llevarlos de regreso a China y a otros puertos de Asia. Eso provocó que mover un contenedor vacío generara un mayor costo.