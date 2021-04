Valle se acerca a las 300.000 dosis aplicadas de la vacuna contra el covid-19

Natalia Moreno Quintero

Hasta este lunes, 12 de abril de 2021, en el Valle del Cauca se han aplicado 284.234 de las 340.000 dosis de las vacunas contra el covid-19 de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca enviadas al departamento.



De ese número, 163.040 personas han recibido una dosis del biológico, mientras 60.597 personas ya recibieron las dos dosis y completaron su esquema de vacunación.



La gobernadora Clara Luz Roldán reiteró su invitación a los mayores de 70 años para que acudan a la cita para su vacunación y destacó que hasta el momento no se han reportado reacciones adversas tras la aplicación del preparado.



"Seguimos reiterando que no ha habido casos en todo lo que llevamos de vacunación, que el Gobierno nacional ya anunció 3.000.000 millones de vacunas, nosotros estamos en casi 300.000 vacunas, no ha habido un solo caso en que se haya presentado una reacción o que le haya dado algo anexo a la vacuna", dijo.



María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental, les recordó a los vallecaucanos que mantener las medidas de protección aunque ya hayan sido inmunizados, pues "vacunados nos puede dar la enfermedad, pero una enfermedad leve, nos puede dar en el 50 % o 60 %, pero leve; en el 85 % no van a tener enfermedad grave y en el 100 % se evita la mortalidad".