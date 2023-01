Asus 39 años, Sandra Martínez, diseñadora industrial, especialista en salud ocupacional, Magíster en Comunicación y docente de Diseño Industrial de la Universidad Nacional, sede Palmira, es la nueva MRS Globe Colombia 2023.



Se trata de un concurso internacional de señoras empresarias y emprendedoras desde 25 y hasta los 45 años, casadas y/o madres de familia. Sandra, quien es palmirana de nacimiento y vive en el barrio Departamental de esta ciudad junto con su esposo, cuenta que el año pasado viajó a Washington D.C., donde arrancó esta maravillosa experiencia.



“Tuve la oportunidad de participar en tres eventos en esa ciudad, buscando escalar mi emprendimiento a niveles de internacionalización para dar a conocer no solo mi marca Etnia, desarrollada por madres cabeza de familia, sino otros productos desarrollados por artesanas de Jambaló, Cauca, productores y diseñadores del Valle del Cauca y Chocó, así como estudiantes recién egresados de la carrera de diseño industrial”, explica la empresaria.



Fue en esos encuentros empresariales donde conoció a Carolina Benítez, directora para Latinoamérica del concurso MRS Globe, quien no dudó en postularla como candidata para competir por el título de representante de Colombia para este evento internacional.

Lea además: ¿Concierto de RBD en Colombia? Nuevo mensaje del alcalde de Medellín revivió especulaciones

Sandra Martínez, la palmirana que fue elegida como la nueva MRS Globe Colombia 2023 Especial para El País

“Ella me preguntaba que por qué yo llevaba tantos emprendimientos y no solo el mío, entonces le expliqué que trabajaba con mujeres en situación de vulnerabilidad, y como soy docente, también conocía los proyectos de mis estudiantes. Esto fue lo que realmente motivó mi postulación para este certamen”, sostiene Sandra.



En el mes de agosto recibió una llamada de la organización Globe desde la ciudad de California, Estados Unidos, con el propósito de deliberar y seleccionar entre varias candidatas cuál reunía todos los requisitos para ser su nueva embajadora en Colombia.



Al final Sandra fue la escogida. Ella tuvo que adjuntar documentos, fotografías y entrevistar para poder quedarse con el título. Y es que MRS Globe no se trata de un concurso de belleza, no. El propósito de la organización Globe es empoderar a la mujer en temas de educación y formación, por eso, el perfil de Sandra se acomodaba muy bien a estas exigencias.



Desde mediados de agosto que recibió la oficialización del título, la corona y banda, inició de forma independiente un proceso de participación y vinculación en diversos espacios con emprendedoras, comunidades de mujeres y entidades de trabajo social como conferencista, docente y asesora, buscando visibilizar estos escenarios a nivel internacional frente a la organización Globe y WIN Foundation.



Lea también: Kylie Jenner enterneció las redes mostrando por primera vez el rostro de su bebé, ¿cómo se llama?

Su trabajo con mujeres de diferentes comunidades del Valle del Cauca, Cauca y Chocó, además de egresados de Diseño Industrial de la Universidad Nacional, sede Palmira, motivó su representación. Especial para El País

Embajadora de la Fundación WIN

Sandra señala que una vez fue escogida como representante por Colombia de la organización Globe, inmediatamente se convirtió en la embajadora en el país de la Fundación WIN (Women In Need), en español Mujeres en Necesidad, que trabaja de la mano del concurso MRS Globe.



“Este es un concurso de señoras empresarias y emprendedoras. La participante debe ser una mujer casada o con hijos para poder ser embajadora de la Fundación WIN, que dispone de unos recursos para temas de capacitación, educación y formación para mujeres en situación de vulnerabilidad”, agrega.



En algunos casos específicos, aclara Sandra, destinan recursos económicos que deben ser canalizados a través de la embajadora que tienen en cada uno de los países donde cuentan con una representante.



El certamen está involucrado con el trabajo de caridad a través de la recaudación de fondos para la organización WIN Internacional (Woman in Need) en los más de 70 países que participan desde hace 26 años. La misión de WIN Foundation es llevar un poco de esperanza a las mujeres que han sido abusadas, a través del trabajo especializado con programas de recuperación de la autoestima, prevención, educación y empoderamiento emocional.



“En este caso, como yo vivo en Colombia, ellos me decían que cumplía con el perfil, por mi trabajo como emprendedora y con comunidades y estudiantes. Ellos buscan mujeres con propósito, mujeres que puedan acercarse a las comunidades y trabajar con ellas”, reitera.



La gran final de MRS Globe se llevará en Hong Kong, del 12 al 23 de abril de 2023, y aunque Sandra no sabe si ganará, para ella ya es un verdadero triunfo constituirse en la embajadora de una causa tan importante en su país como es ayudar a las mujeres que no tienen acceso a la educación o sufren de violencia doméstica.



“Este concurso me permitirá visibilizar a nivel internacional la situación de muchas comunidades de mujeres emprendedoras. Para mí, lo principal y el motivo por el cual acepté este nombramiento, es para ayudar a las mujeres, pero sin ser excluyente con los hombres emprendedores, que todos puedan proyectar sus negocios a nivel internacional y poder servir de puente con esta organización, eso es lo que quiero hacer como embajadora”, puntualizó.