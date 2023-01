Kylie Jenner enterneció las redes mostrando por primera vez el rostro de su bebé, ¿cómo se llama?

Como lo hacen muchas celebridades alrededor del mundo, Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, decidió mantener oculto el rostro de sus hijos por una largo tiempo.



El rostro de su hijo menor había sido mantenido en secreto por Kylie. Lo único que sus fans habían podido ver del bebé eran detalles de sus manitos y pies, pero nunca su rostro.



Ahora, la modelo estadounidense sorprendió a sus 379 millones de seguidores en Instagram, compartiendo varias fotografías de la carita de su segundo hijo.



En la publicación, la empresaria de cosméticos reveló también el nombre del pequeño. Se llama "Aire", un nombre que de inmediato los seguidores de Kylie asociaron con los elementos de la naturaleza. No solo eso, sino que también lo compararon con el nombre de su hermana mayor de 4 años, Stormi o "Tormenta", en español.



Cabe recordar que el pequeño nació el 2 de febrero del año pasado e inicialmente junto con su pareja, el rapero Travis Scott, dijo que se llamaría Wolf, sin embargo, en una entrevista con el reconocido James Corden, Kylie señaló que : "No hemos cambiado oficial ni legalmente el nombre. Su nombre sigue siendo Wolf. Su pasaporte refleja Wolf, pero no se llamará así. Solo estamos esperando".