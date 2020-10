Realizarán velatón este jueves en apoyo a ciclista que fue arrollado por carro 'fantasma'

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con una velatón en el sitio donde fue arrollado Francisco Domínguez por un carro 'fantasma', colectivos de ciclismo de Palmira, elevarán una oración por su salud y harán un llamado a la reflexión y la consciencia para que los conductores respeten sus vidas en carretera.



El accidente se presentó el jueves de la semana pasada, cuando el comunicador social, de 37 años, regresaba de una actividad recreativa, en la vía que de Santa Elena conduce al corregimiento El Placer, jurisdicción del municipio de El Cerrito.



Ya habían cumplido con el recorrido trazado para ese día que implicó subir hasta el sector de El Castillo, parte alta de esta localidad, pero en momentos en que se encontraban de regreso, hacia el municipio de Palmira se registró el percance.



Domínguez, que venía de último en la caravana, no pudo ver el vehículo Skoda, verde, que invadió el carril contrario, siendo prácticamente embestido por el conductor del mismo que, tras golpearlo y dejarlo tendido en el piso con múltiples lesiones, algunas de las cuales afectaron varias vertebras de su columna, comprometiendo su movilidad, se dio a la fuga.

Francisco Domínguez, el ciclista afectado, fue arrollado por un automóvil el pasado jueves. El carro huyó del sitio.

Sus compañeros de ruta lograron esquivar el golpe porque iban al frente del pelotón y pudieron reaccionar, de lo contrario el número de víctimas podría ser mayor.



Una vez sucedido el hecho, ellos mismos, en sus bicicletas, iniciaron la persecución del vehículo, pero en algún momento del camino se les perdió, al parecer, por entre un callejón.



Por eso, no descartan que la persona que ocasionó tan grave accidente podría residir en la zona o municipios vecinos como El Cerrito o Palmira, porque conocía muy bien el sector.

Velatón



Oswaldo Libreros, miembros de la agremiación ciclística Trochas y Pavimento, quien coordina además el Club a Toda Biela y el colectivo Novatos y Principiantes, en Palmira, precisó que debido a problemas logísticos debieron aplazar la jornada para este jueves.



Anotó que, como ese día se reúnen para practicar ciclismo en horas de la noche aproximadamente de 80 a 100 personas, la idea es aprovechar la convocatoria para realizar la velatón con un gran número de ciclistas recreativos de la ciudad, a fin de orar por Francisco, pero también visibilizar la grave problemática y peligros a que están expuestos en carretera.



"Vamos a ir hasta allá, con los grupos nocturnos de ciclismo, porque apreciamos a nuestro compañero, oraremos por su salud, pero también, por todos los medios, haremos lo necesario para que la persona responsable de este accidente rinda cuentas ante la autoridad", manifestó.

Dijo también que el objetivo de esta movilización es generar consciencia de que cuando salen a montar bicicleta, se trata de personas que tienen una familia que los está esperando, que los ve salir en una bicicleta y no quieren que los llamen para decirles que su papá o hermano está en una clínica, o falleció, por culpa de un irresponsable.



La salida está programada para las 7:30 p.m. en Karen's Pizza, en el norte de la ciudad. Se esperan que participen colectivos de ciclismo pero también gente en carros y motos para condenar este tipo de comportamiento en las vías.



Libreros, al resaltar el gesto de la Gobernación del Valle que ofreció hasta $20 millones como recompensa a quien dé información sobre el paradero del responsable del accidente, lamentó que de parte de la Administración local no haya habido un mensaje de solidaridad.



"No hemos hecho la gestión ante la Alcaldía de Palmira, pero destacamos el gesto de la Gobernación. Sin embargo, no se han pronunciado como para decir que la administración está acompañando y haciendo la gestión necesaria para que este caso no se quede en la impunidad. No hemos recibido un mensaje de solidaridad", subrayó.