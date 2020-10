Ofrecen $20 millones de recompensa por el conductor que arrolló a ciclista en vía del Valle

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Gobernación del Valle ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar al conductor que arrolló un ciclista en la vía que conecta a los corregimientos de El Placer y Santa Elena, jurisdicción de El Cerrito.



La mandataria de los vallecaucanos, Clara Luz Roldán, le envió un mensaje de fortaleza al hombre, que está gravemente herido tras ser atropellado por un carro 'fantasma'.



"Fortaleza y plena recuperación para Francisco Domínguez, el ciclista arrollado por un supuesto carro 'fantasma' en inmediaciones de Palmira. Ofrecemos $20 millones por información que permita identificar a responsables del atentado contra los deportistas", escribió en su cuenta de Twitter.



Puede leer: Joven de Cali murió, por ahogamiento, en el Lago Calima este lunes

Para Roldán, "la cultura vial debe primar entre quienes se movilizan por las carreteras de nuestro departamento y la práctica del deporte no puede ser una exposición de la vida. Desde la Gobernación del Valle hacemos un llamado a la cordura".

La cultura vial debe primar entre quienes se movilizan por las carreteras de nuestro departamento. Y la práctica del deporte no puede ser una exposición de la vida. Desde @GobValle hacemos un llamado a la cordura. @MovilidadValle@TransitoPolicia — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) October 13, 2020

Al parecer, el afectado es un hombre de 37 años identificado como Fernando Domínguez, quien sufrió lesiones politraumatismo y fracturas cervicales, cuando un carro atropelló a varios ciclistas aficionados y siguió de largo.



"Somos personas con familia, que nos levantamos a hacer un deporte que nos gusta. Algunas personas en sus vehículos o en sus motos desconocen que hay una vida que tiene sueños, esperanzas. En este momento estoy luchando para poder volver a caminar", dijo a través de video.



El accidente se registró el pasado jueves, cuando el comunicador de profesión y gerente de una empresa se desplazaba con otros ciclistas en inmediaciones de Palmira, en el Valle del Cauca, a unos 25 kilómetros de Cali.



El hombre fue remitido a un centro asistencial, donde se recupera de sus heridas, aunque corre el riesgo de perder la movilidad de su cuerpo, según el parte médico.



"Gracias a los médicos y a Dios, sobre todo a Dios, que me dio la oportunidad de vivir y que el impacto no me matara", dijo.



"Mis sueños se van a retrasar un poco. Les agradezco a mucho, a todos los ciclistas, es un momento para estar unidos. Somos una hermandad y todos tenemos que luchar por nuestras vidas", dijo.



Las autoridades indicaron que se revisan cámaras de seguridad y otras pruebas que podrían permitir establecer la identificación del carro y su conductor.

Cabe recordar que entre el 1 de enero y el 30 de agosto del presente año se reportaron 195 personas que iban en bicicleta y murieron en accidentes de tránsito en Colombia, según el reporte de la Policía Nacional.