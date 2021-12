Valle realizará rastreo a viajeros que ingresen a la región para detectar variantes del covid-19

A raíz de la propagación exponencial que está teniendo la nueva variante del covid-19, Ómicron, las autoridades sanitarias del Valle del Cauca han decidido realizar rastreos genómicos a los extranjeros que visiten el departamento.



De acuerdo con lo explicado por la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, esta medida es una forma preventiva que permitirá detectar y controlar la posible presencia de la variante en el Valle, esto teniendo en cuenta que, según la OMS, es una cepa que se estaría propagando con mucha facilidad.



Lesmes explicó que esta labor se realizará en conjunto con Migración Colombia y el Instituto Nacional de Salud, donde el laboratorio de Salud Pública Departamental será quien se encargue de realizar un análisis a los viajeros que vienen de África y otros territorios donde ya

se encuentra circulando la variante.

"Se hará un rastreo permanente de personas que lleguen del extranjero, a quienes se les tomará la prueba PCR, y se les hace el seguimiento genómico cuando resulte positivo, para garantizar la caracterización de la cepa", detalló.



La Secretaria destacó que, aunque en toda la región ya se han realizado seguimientos a los viajeros, hasta ahora en el departamento no se ha confirmado ningún caso.



“Nosotros estamos haciendo un estudio genómico con el laboratorio de Salud Pública Departamental con respecto a los migrantes y hasta el momento no ha habido positividad en casos relacionados con variantes como Ómicron, pero no es de extrañar que ya este entre nosotros", precisó Lesmes.



Por medio de estudios genómicos en extranjeros que lleguen al Valle del Cauca, se adelantan labores preventivas para detectar la circulación de nuevas variantes del Covid-19.



Entre tanto, desde la Secretaria de Salud se hizo un llamado a seguir aplicando las medidas de bioseguridad que previenen la propagación del virus, así como a que los ciudadanos se vacunen contra el covid-19.



“Es importante que las personas accedan a la tercera dosis de la vacuna, los mayores de 60 años a los cuatro meses después de la segunda dosis y los mayores de 18 a los seis meses, eso ya hace parte del esquema y es necesario ponérsela no importa el malestar que está produzca”, aseveró la secretaria Lesmes.

