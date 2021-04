Ocupación de camas UCI en el Valle es alta, ¿qué se está haciendo ante la escasez?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tras haberse declarado la alerta roja hospitalaria, por una ocupación en el Valle del Cauca del 92.8 %, es claro que las camas de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, son cada día más escasas y desde las secretarías de Salud Departamental y Municipal hacen todo lo posible por ubicar nuevas espacios que permitan recibir a los pacientes graves por esta enfermedad.



Las cuentas de las camas UCI, al cierre de esta edición son así: En el Valle del Cauca hay habilitadas 1.158 camas UCI de las cuales estaban ocupadas 1.075, es decir, una ocupación del 92.8 %.



“Parte de los que estamos haciendo es abrir nuevas camas -UCI- . El jueves teníamos 1.061 camas ocupadas y hasta la tarde de este viernes se subieron a 1.075 camas ocupadas. Tuvimos 14 casos nuevos, que al fin de cuentas es una leve disminución del ritmo de ocupación y eso nos tiene un poquito tranquilos”, explicó la secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



La funcionaria agregó que frente a la situación se está buscando disminuir la ocupación de camas UCI de pacientes con otras patologías distintas al covid-19.



“Por ello se cerraron los servicios de alta complejidad, para habilitar esos servicios que se prevén después de una cirugía, eso está cancelado, a no ser que sea una extrema urgencia”, dijo.

Lesmes complementó que se están utilizando todas las camas UCI del departamento para que no se llenen en ninguno de los municipios habilitados. “Estamos haciendo un ejercicio muy importante con las IPS de disminuir los tiempos de días de estancia en la UCI y también realizar diagnósticos rápidos para que no se nos queden personas que al final no son pacientes covid”.



De hecho, hoy hay 691 pacientes de UCI confirmados con covid y 56 sospechosos. El resto son de otras enfermedades. “Entonces lo que hacemos es que rápidamente se diagnostican los sospechosos”.



La Secretaria de Salud del Valle fue clara en decir que el departamento todavía tiene capacidad de respuesta. “Hemos logrado abrir camas para tener respuesta dentro del departamento. No hemos sacado un paciente -del Valle-, pero tampoco estamos recibiendo de ninguna parte. Las camas del Valle son para los vallecaucanos”.



Lesmes reiteró que las camas se asignan según el grado de gravedad de la enfermedad, sin importar qué persona sea, indistintamente de la EPS a la que pertenezca. “Si es vallecaucano y necesita urgentemente la cama, se le asigna, no hay diferenciación entre paciente y paciente”.



La Secretaria fue enfática en decir que no se debe bajar la guardia ante la pandemia, se debe seguir utilizando el tapabocas y evitar las aglomeraciones. “El Ministerio de Salud daba cuenta de las nuevas cepas del virus que hay en el país y que en un momento u otro llegarán al Valle y esas cepas son mucho más contagiosas. “Por eso el que sale de casa tiene que cuidarse extremadamente”.

Estrategias en la capital del Valle



Por ahora desde la secretaría de Salud Municipal se informó que la estrategia de contención hacia las UCI, tiene dos componentes.



“Uno de ellos es que cuando una persona sea identificada como positivo del virus y es mayor de 50 años inicie un proceso de tele-asistencia y seguimiento para poderle dar un manejo domiciliario oportuno y hacer todo los posible para que esa persona no llegue a una UCI”, explicó la secretaría de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



El otro componente lo han denominado prestación de servicios donde se está ampliando la capacidad de camas UCI o camas de mediana y baja complejidad.



“Eso nos ha permitido 18 camas en el último mes y de baja complejidad están listas 80 camas y se han entregado a ellas 60 ventiladores para habilitar unidades de cuidados intermedio, eso nos permite atender pacientes que necesitan alto flujo de oxígeno”, concluyó.

Megacentros, abiertos



La Alcaldía informó que los megacentros de vacunación operarán así:



Este sábado en el horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y este domingo entre las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. los megacentros son: estadio Pascual Guerrero, centros comerciales de La 14 de Calima y Pasoancho, la ciudadela Nuevo Latir y el coliseo María Isabel Urrutia.