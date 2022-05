¿Qué pasa con el PAE en Buenaventura? Esto afirman las autoridades distritales

Los escándalos con relación al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia no cesan. Esta vez es el caso de Buenaventura, Valle, que está entre las ciudades del país que no han iniciado con el programa.



Al respecto, el líder social, Leonard Rentería, denunció a través de su cuenta de Twitter que en Buenaventura, al parecer, no había iniciado con el PAE y que a raíz de esto se generaron algunos reclamos por parte de los estudiantes.



"Cúcuta y Buenaventura serían las dos únicas ciudades que se supone no han arrancado con el Programa de Alimentación Escolar, los estudiantes siguen exigiendo y algunos funcionarios y personas insisten que los alumnos están manipulados y por eso reclaman", trinó.



Ante esto, la Alcaldía distrital indicó que el programa no se está llevando a cabo, debido a no han encontrado el operador "idóneo" que pueda manejarlo.



"Tenemos un problema con la contratación de los operadores, a pesar de que lo estamos haciendo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia para que sea lo más transparente posible, no hemos podido encontrar un oferente que cumpla con los requisitos", dijo el alcalde distrital, Víctor Hugo Vidal.



Asimismo, señaló que "esta semana se tratará de buscar con los entes de control como Contraloría, Procuraduría y Ministerio de Educación soluciones a esta problemática porque ya han sido cuatro oportunidades donde los oferentes no han cumplido con los requisitos y por consiguiente, no se ha podido contratar".