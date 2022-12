¡Qué no le pase! 17 mil personas en el Valle están a punto de perder el pago del pasaporte

La Gobernación del Valle del Cauca advirtió que 17 mil personas realizaron el primer pago para la expedición del pasaporte, pero no han finalizado el trámite y podrían perder el dinero.



Estos 17 mil ciudadanos realizaron el primer pago por $174.900 para la expedición o renovación del pasaporte y no solicitaron la cita a través de la plataforma dispuesta para esto.

👉El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Camilo Murcia, invita a la ciudadanía a finalizar el trámite de expedición de pasaporte antes del 31 de diciembre del 2022 para así no perder el primer pago de este. pic.twitter.com/PxOqPMI3LQ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 12, 2022



“Es necesario que finalicen el trámite antes del 31 de diciembre para no perder el dinero de ese primer trámite que realizaron”, indicó el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia Lozano.



Además, el Secretario recalcó que si estas personas no realizan el proceso antes de que finalice el año, no solo perderán el dinero, sino que también tendrán que realizar el trámite completo en 2023.



Lea aquí: Las quejas de los habitantes de Atenas y el Cabuyal por las obras inconclusas de su alcantarillado



“Se debe proceder haciendo el agendamiento a través de la plataforma pasaportes.valledelcauca.gov.co. Tenemos dos puntos de formalización, uno en la antigua 14 de Pasoancho, en la Calle 13 con Carrera 80, y el otro en el centro comercial La Estación, en el norte de la ciudad, sobre la Carrera 1 con Calle 34. La verdad es que el agendamiento y acceder a las citas en esta temporada decembrina es muy fácil”, aseguró Murcia.



Por otro lado, el funcionario recordó que, una vez realizada la visita al centro de atención se realiza un segundo monto de $115.000, que corresponde a los pagos de Cancillería.



En el mes de octubre, la Gobernación presentó la nueva plataforma para agendar las citas del pasaporte con el fin de agilizar este trámite que se había convertido en un ‘dolor de cabeza’ para la ciudadanía.