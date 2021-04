Protesta en El Cerrito se torna pacífica tras acuerdo entre manifestantes y el Esmad

Natalia Moreno Quintero

La comunidad se comprometió a no atacar a la Fuerza Pública y a permitir el paso de vehículos por 10 minutos cada tres horas.

Después de cinco horas de fuertes enfrentamientos entre participantes del paro nacional y miembros del Esmad en el municipio de El Cerrito, habitantes logran acuerdo para que cesen las agresiones y continuar de manera pacífica con la protesta.



Hacia el mediodía de este viernes, uniformados intentaron despejar la vía que fue bloqueada desde primeras horas de la mañana por manifestantes que cumplen tres días de cierre intermitente de la calzada.



Con gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento arremetieron contra la población que denunció atropellos y violación de los derechos humanos, pues los ataques se realizaron al interior de barrios como Villa del Carmen, Nuevo Amanecer, Cincuentenario y El Prado, donde ancianos y niños resultaron afectados por la acción de los gases.



Incluso, algunas personas debieron ser trasladadas al hospital local de El Cerrito al presentar problemas respiratorios luego de aspirar los gases arrojados por el Esmad.



"Ellos se metieron a los barrios disparando gases, también lanzaron piedras contra la población indefensa que estaba en sus casas", señaló un testigo.

Sin embargo, y sin mediación de la Alcaldía o el Ministerio Público, una comisión integrada por líderes y representantes de las JAC de los barrios afectados intentó llegar a un acuerdo con la fuerza pública.



Fueron varios los intentos frustrados, pero hacia las 4:30 p.m. un representante de la policía entabló un diálogo directo con los manifestantes que estuvieron de acuerdo en cesar los ataques y mantener la calma durante la jornada.



"Ellos estaban en inmediaciones de la escuela Guillermo León Valencia, sobre variante, frente al Parque Recreacional del municipio. Después de que entendieron que no habría más ataques por parte de la gente que estaba en la protesta, se pudo lograr un acuerdo para que tampoco arremetieran contra la población", dijo una persona que participó en los diálogos.



La comunidad se comprometió a no afectar el orden público a través de actos de vandalismo, respetar la propiedad privada e integridad de la población cerriteña.



Las condiciones del acuerdo fueron similares a las que se plantearon este jueves: no habrá quema de llantas ni tumbarán árboles para cerrar la vía que, cada tres horas, será habilitada por diez minutos para dar paso a los vehículos.