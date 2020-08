Por control, realizarán pruebas para covid-19 a funcionarios de la Gobernación del Valle

Erika Mantilla

Un grupo de empleados y contratistas de la Gobernación del Valle deberá realizarse una prueba para covid-19 con el objetivo de hacer un diagnóstico serológico entre el personal, informó la Secretaría Departamental de Salud Pública este sábado.



El despacho detalló que se encargará de la jornada y que se tomarán pruebas rápidas.



"Lo que vamos a hacer es una muestra serología que nos permitirá saber quiénes hemos estado ya en contacto con el covid-19 y quiénes no. Se trata de un estudio de seropositividad entre las personas que acudimos al edificio de la Gobernación y que hemos tenido contacto al interior, no es diagnóstico", explicó María Cristina Lesmes, a cargo de la dependencia.



Las pruebas permitirán tener certeza del estado de salud de los funcionarios que trabajan activamente durante la pandemia del covid-19 y las acciones a seguir durante esta fase.



"Es una seropositividad, entonces muchos de nosotros saldremos negativos si no tuvimos contacto con el virus, mientras otros tendrán una IgG, lo que significa, que tuvieron ya el contacto con covid-19 y que ya pasó. También tendremos algunas personas con un IgM positivo, que nos dice que pueden estar en el primer momento de la enfermedad y después del séptimo día tendremos que hacerles pruebas confirmatorias de PCR”, explicó la funcionaria.



La prueba no se hará a los funcionarios que por edad y condiciones de salud realizan trabajo en casa.

