Por cierre de vía entre Buga y Buenaventura, camiones pasarán por Cali en las noches

Germán González

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Los vehículos de carga solo podrán pasar por Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

A causa del cierre de la vía Mediacanoa - Loboguerrero que ha afectado el transporte de carga desde y hacia Buenaventura, las autoridades implementaron un plan de choque para permitir que estos vehículos se puedan movilizar por las vías de Cali entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. Lea también: 45 mil usuarios no tienen servicio de gas en Buenaventura por derrumbe



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el Viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich se reunieron este lunes en el Palacio de San Francisco con los gremios y funcionarios de la Alcaldía de Cali para planear las soluciones estructurales al problema de la vía entre Loboguerrero y Buga por el deslizamiento de tierra que desde hace cuatro días impide el paso vehicular.



“Existe una preocupación porque el paso hacia Buenaventura no permite el flujo de vehículos de carga y estamos dándole una salida a esta emergencia, es algo que tenemos que hacer rápidamente y ya estamos tomando medidas de fondo, trabajando las 24 horas para que podamos solucionar la problemática”, indicó la Mandataria.



Por su parte, el viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, explicó que durante este tiempo se hará uso de la vía entre Loboguerrero y Cali para hacer un transporte controlado de carga en horario nocturno y poder evacuar los vehículos de Buenaventura. Además, agradeció al alcalde de Cali, Maurice Armitage, por permitir el paso por las vías de la ciudad.



"Esto implica que estará el paso cerrado para los demás vehículos. Le pedimos a los particulares que eviten transitar esta vía porque va tener un grado alto de congestión. Vamos a tener todo el acompañamiento de la Policía de Carreteras para que sea una operación rápida, segura y eficiente, y recuperar el movimiento de carga en Buenaventura", explicó.



Asimismo, explicó que la medida empezará a regir desde la noche de este lunes, y por el momento solo se hará en un sentido



"Esta noche vamos a tener un solo sentido, movilizando los vehículos que vienen de Buenaventura hacia Cali. Si los tiempos nos dan y la operación nos da para tener una operación segura, podríamos implementar que la mitad de la noche sea en un sentido, y el resto en el otro para ir trabajando bidireccional. Esta noche solo vamos atener el movimiento Buenaventura - Cali", precisó.



Además, el viceministro afirmó que otra de las medidas adoptadas es la atención del talúd de tierra con una "estabilización" para que en aproximadamente un mes se pueda dar paso controlado por la zona.



En este momento, con 17 volquetas, una retroexcavadora y un cargador, la Aegncia Nacional de Infraestructura, ANI, adelanta los trabajos de remoción de tierra y piedras en el sector de La Balastrera.



Por último, Zaninovich indicó que la última medida es el compromiso de la ANI de finalizar en dos meses y medio los viaductos que son "la solución definitiva" para los inconvenientes en esta vía. "Estas obras deberían estar empezando entre hoy y mañana", precisó.



Un Puesto de Mando Unificado, PMU, liderado por el Ministerio de Transporte, monitorea de manera permanente la situación.



Además, otro grupo de funcionarios, encabezado por el vicepresidente de la ANI, Luis Fernando Mejía, permanece en el sector de La Balastrera, haciendo seguimiento permanente al comportamiento de la caída de piedras que obligó al cierre de la vía.

Paso por Cali

El secretario de Infreatructura de Cali, Gustavo Jaramillo, informó que esta medida regirá por varias semanas mientras es normalizado el paso por la Doble Calzada Buga - Buenaventura.



El funcionario explicó que idea es darle entrada a todos los camiones que vienen por Loboguerrero para poder asegurar su salida hacia el resto del país y también para los 700 vehículos de carga que se encuentran a la espera de poder llegar al Puerto.



"Nos hemos articulado la Alcaldía junto al ministerio de Trasnporte y la Gobernación para darle solución a este problema", enfatizó.



El paso de los camiones por Cali cambiará de sentido todos los días para garantizar el flujo de carga. Este lunes, miércoles y viernes, se dará paso desde Buenaventura hacia el resto del país, mientras que el martes y jueves los tractocamiones que se dirijan a Buenaventura podrán hacerlo.



Agentes de la secretaría de Movilidad superviasron el tránsito de los vehículos de carga por la ciudad.

Desde Buenaventura pasando Cali

Este será el paso de los camiones que vengan desde Buenaventura y transiten por Cali. Este será el paso de los camiones que vengan desde Buenaventura y transiten por Cali.

Vía Loboguerrero - Cali, entrando a la ciudad por la portada al mar, y tomando la Avenida 4 Oeste en contraflujo (500 metros) hasta llegar al puente de 'Entre Ríos' donde tomarán Avenida Primera y posteriormente la Carrera Primera. De ahí girarán a la derecha a tomar la Calle Quinta para después girar por la Carrera 10 hasta la Calle 25 y avanzar hasta la Autopista Suroriental. Finalmente tomará la Calle 70 para salir de ali por la Carrera Primera (Paso del Comercio).

Hacia Buenaventura pasando por Cali

Este será el paso de los camiones por Cali para dirigirse a Buenaventura. Este será el paso de los camiones por Cali para dirigirse a Buenaventura.

Antigua vía Cali - Yumbo, ingresando a la ciudad por Menga y continuar por la Avenida Sexta hasta la Calle 22 donde girarán a la izquierda para tomar la Avenida Octava Norte y posteriormente llegar a la Calle Novena. De ahí girarán a la derecha por la Avenida segunda norte hasta la Avenida 4 Oeste y finalmente llegarán a la portada al mar para dirigirse a Buenaventura.

Las pérdidas

Según Colfecar, durante los cuatro días que ha estado cerrada la vía (en el kilómetro 66, la Balastrera, entre Medicanoa y Loboguerrero), los transportadores ya han perdido unos $6000 millones. La cifra surge de calcular el costo que tiene un vehículo por estar detenido en la carretera.



Se estima que por el corredor de Buga-Buenaventura transitan 1872 vehículos de carga diarios, en promedio, de los cuales 1436 son articulados (tractocamiones) y 436 rígidos (camiones más pequeños).

El valor del lucro cesante para un vehículo rígido es de $49.181 la hora, mientras que para un articulado es de $73.772. Se calcula que cada camión trabaja 12 horas, de ahí que las pérdidas ya son cuantiosas.



Aunque aún no se calculan las pérdidas para los sectores portuario y el comercio de Buenaventura, los restaurantes cercanos a las bodegas y parqueaderos de los vehículos de carga pesada son los más perjudicados. “El restaurante vive de lo que consumen los camioneros, entonces como hay poquitos, uno ya se empieza a ver perjudicado" dijo Ana Hernández, trabajadora de un restaurante.



El presidente de la Cámara de comercio, Alexander Micolta, aseguró que con el cierre de la vía se pueden presentar problemas de incumplimiento en las entregas de mercancía, lo que perjudica a las empresas. El puerto por opera con normalidad.



La Terminal de Transportes de Buenaventura tiene restringida la salida de vehículos hacia Buga, Tuluá y Armenia. Mientras que el transporte hacia Cali no presenta inconvenientes.